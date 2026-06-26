俳優の吉岡里帆（33）が、自宅の一部を公開し、反響が寄せられている。

【映像】吉岡里帆、五島列島のビーチでの開放的な姿

これまでInstagramで、33歳の誕生日を祝ってもらった様子や、音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の妹・もも（33）と訪れた五島列島のビーチでの開放的な姿などプライベートな一面を公開してきた。2026年5月1日に登壇したイベントで、自宅がパワースポットだと明かしていた吉岡。6月25日の更新では、自宅にある植物の数々を披露した。

5年育てて初めて咲いた花たち

「大事な大事な、うちの子たち。今年驚くことがありまして…何年も育てていた、ゼラニウムとラベンダーが初めて花を咲かせてくれたんです。うちに来てから5年程経っていたので花は咲かないものなんだと、思い込んでいる自分がいたんですが…育て方は同じだったので、きっと植物の自力なんです！すごいなぁと私は圧倒されました」

この投稿に「里帆ちゃんキッズ達、かわいい」「やっぱりセンス良いんだなぁ〜」「おうちでたくさんの植物たちを育てているの、すごくステキ！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）