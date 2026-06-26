news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ポルシェが暴走し事故…3人けが 中国籍の男 日本の免許持たず」についてお伝えします。

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事故直前をとらえた映像には、猛スピードで走ってくる白い車が、そのまま右折しようとして曲がりきれず縁石にぶつかる様子が映っていました。

危険運転致傷の疑いで送検されたのは、中国籍の許禎達容疑者。

警視庁によりますと、東京都文京区の交差点を右折しようとした際、車が壁に衝突。その後、縁石にもぶつかり、反対車線に飛び出したとき車2台と衝突したといいます。

この事故により、男女3人がけがをしました。

許容疑者が運転していたのは高級外車、ポルシェです。現場の制限速度は50キロでしたが、およそ100キロで走行していたといいます。

調べに対し、容疑を認めているという許容疑者。日本の運転免許は持っていなかったということです。

また、車は友人から借りたといいますが、ポルシェを選んだ理由について「貸してもらう車の中では、速くてかっこいいから」と話しているといいます。

スピードを出したことについては「一度信号につかまると時間がもったいないと思った」と供述しているということです。