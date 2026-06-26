２６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、森保ジャパンがサッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めたことを伝えた。

元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督とともに経験した元日本代表の武田修宏氏がスタジオに生出演、元サッカー日本代表の中澤佑二氏がリモートで生出演し、決勝トーナメントで対戦するブラジルについて語った。

グループ２位となり、対戦相手がブラジルとなったことについて「（グループ１位の場合の対戦相手）モロッコよりは戦いやすいのでは」と武田氏。「ブラジルは個人技でドリブル中心に来るので、１対１、１対２で対戦すればいいですし、ＤＦは南米予選で１０チーム中５位なので。１対１でマーク、負けない。ブラジルはギアをあげてきますけど、戦いやすいかなと思います」と話した。

ＭＣの宮根誠司アナが、ブラジルのＦＷビニシウスを「誰がどう止めるんですか？」と問うと、「佐野海舟、冨安（健洋）にかかる負担はかなりあるかなと」と中澤氏。「この２人なら１対１でも止められるのかなと期待して見てほしい」と語った。スウェーデン戦のスタメンから２選手が外れたことに触れ「僕は佐野選手は出ると思ってたんですけど、あえて休ませるということは、それだけ決勝トーナメントを考えてのことかなと思います」と指摘した。

また、武田氏は「ブラジルは３−０、３−０で（勝ってきて）、ラテンの人は乗ってる乗ってるなので、逆に日本がしっかり我慢我慢でいけばチャンスがあると思います」と語った。

スコアについては、武田氏も中澤氏も「１−１ ＰＫ戦でＧＫ鈴木彩艶選手が止めて勝利」と予想。武田氏は「４年前はＰＫで負けてますから、４年たってＰＫで勝ちます」と宣言した。