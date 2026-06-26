巨人の育成・花田侑樹投手が２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎の室内練習場でライブＢＰに登板。皆川、石塚、ティマら打者２０人と対戦して安打性の当たりは４本、５つの三振を奪った。

花田は当初この日行われる予定だったファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）で先発予定だったが、雨天中止を受けてライブＢＰに登板した。

２１年ドラ７右腕は、２２年１１月に右肘関節クリーニング手術を受け、育成契約に。２３年１０月にはトミー・ジョン手術も受けたが今季は２軍で先発としてまわり「２軍のバッターと対戦して通用するところと課題が何回か投げてわかってきた」と語り「野上さんに教えてもらったチェンジアップも、カットボールもインコースに使ったり結構できるようになった」と笑顔。

キャッチボールはこの日から２軍本隊に合流した小笠原と行い「自分から声をかけて。やりたかったので。やっぱり違いましたね。真っすぐもきれいだし、強いし、スライダーみたいな、スイーパーみたいなものが、めちゃくちゃすごかったです」とメジャー経験のある先輩からも刺激をもらった。