¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡£³·î¤ËÄ¹ÃËÃÂÀ¸¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤Ë£Ó£ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£³£¶²ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï£²£¶Æü¡£¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ªÎ»¡£½àÍ¥¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê£³£±¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤Î£´ÆüÌÜ£´£Ò¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¤È¤Î£²ÈÖ¼êÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£²Ãå¤òÃ¥¼è¡££±£³°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡Ö£³ÆüÌÜ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ëÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤ò²ó¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£½ÐÂ¤ÎÌÌ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾Àþ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¡££´ÆüÌÜ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£µÍ¥½Ð£³£Ö¡£¡ÖÌÄÌç¤ÏÄ´À°¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£¤â°ú¤ÇÈ¤ò±Û¤¨¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤Ï¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö¡Ê»Ò°é¤Æ¤Ï¡ËÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤Ë£Ó£ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£àÉã¤Î°Ò¸·á¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼«¿È£¶ÅÙÌÜ¤Î£Ó£ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£