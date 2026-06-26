2児の母・西山茉希、手料理動画公開「家庭料理のレベルが高すぎ」「冷凍野菜の使い方も上手」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの西山茉希が6月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「家庭料理のレベルが高すぎ」ベビーホタテと冷凍野菜調理風景
西山は、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。ベビーホタテと冷凍野菜が入ったフライパンを小気味よく振る姿や卵焼き器で卵焼きを上手に巻く姿などが収められており、手際の良さが際立っている。
また「ベビーホタテと冷凍野菜達のオイスター炒め」や「豚こま×玉ねぎキャベツの味噌生姜焼き」、わかめやきゅうりなどのナムル、チーズだし巻き卵、「作り置きスパサラ」など彩り豊かな料理がズラリと並んだ食卓の映像を披露している。
さらに「キッチンに仲間入りしたガマ口シリコン袋が大活躍 可愛い便利グッズ、コレオススメ」と動画内で使用したキッチングッズについてもつづっている。
この投稿は「どの料理も美味しそう」「冷凍野菜の使い方も上手」「家庭料理のレベルが高すぎ」「手際が良すぎて見てて気持ちいい」「全部真似したくなるメニュー」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「家庭料理のレベルが高すぎ」ベビーホタテと冷凍野菜調理風景
◆西山茉希、手料理動画披露
西山は、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。ベビーホタテと冷凍野菜が入ったフライパンを小気味よく振る姿や卵焼き器で卵焼きを上手に巻く姿などが収められており、手際の良さが際立っている。
また「ベビーホタテと冷凍野菜達のオイスター炒め」や「豚こま×玉ねぎキャベツの味噌生姜焼き」、わかめやきゅうりなどのナムル、チーズだし巻き卵、「作り置きスパサラ」など彩り豊かな料理がズラリと並んだ食卓の映像を披露している。
◆西山茉希の投稿に「手際が良すぎて見てて気持ちいい」と反響
この投稿は「どの料理も美味しそう」「冷凍野菜の使い方も上手」「家庭料理のレベルが高すぎ」「手際が良すぎて見てて気持ちいい」「全部真似したくなるメニュー」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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