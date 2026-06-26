AKB48千葉恵里、ノースリコーデでユニバ満喫「肩のラインが綺麗」「華奢で憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】AKB48の千葉恵里が6月25日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳AKB人気メン「華奢で憧れる」ノースリコーデでユニバ満喫
千葉は「私が歯出して笑ってる時はめちゃめちゃ心開いてる証拠」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子を投稿。グレーのリボンが付いた黒のハローキティのカチューシャをつけ、涼しげな黒のノースリーブトップス姿を披露した。美しい肩のラインをのぞかせ、大きなピザを手に、白い歯が輝く笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎて目が離せない」「肩のラインが綺麗」「華奢で憧れる」「満面の笑顔にキュンとした」「心を開いてる笑顔が見れて幸せ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKB人気メン「華奢で憧れる」ノースリコーデでユニバ満喫
◆千葉恵里、肩出しコーデでユニバ満喫
千葉は「私が歯出して笑ってる時はめちゃめちゃ心開いてる証拠」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子を投稿。グレーのリボンが付いた黒のハローキティのカチューシャをつけ、涼しげな黒のノースリーブトップス姿を披露した。美しい肩のラインをのぞかせ、大きなピザを手に、白い歯が輝く笑顔を見せている。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎて目が離せない」「肩のラインが綺麗」「華奢で憧れる」「満面の笑顔にキュンとした」「心を開いてる笑顔が見れて幸せ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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