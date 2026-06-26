≠MEメンバー、白ノースリワンピの夏コーデ披露「圧倒的透明感」「夏の天使」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が6月25日、自身のInstagramを更新。夏のコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳指原プロデュースアイドル「圧倒的透明感」白ノースリワンピ姿
鈴木は「≠ME 12th両A面シングル カップリング曲『Summer haze』MV公開」とつづり、「センターを務めさせていただきます！！」と報告。「儚くもどかしい恋心を描いた青春ソング 爽やかで淡い煌めきを詰め込んだ“恋が始まるような”MVです」と楽曲を紹介し、「一緒に最高の夏にしようね〜！！」と呼びかけている。
投稿されたミュージックビデオのオフショットでは、青い空をバックに帽子をかぶり、清涼感あふれる白いノースリーブワンピースに身を包んだ姿を披露。透き通るような美しい肌や、肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的透明感」「最高の夏にしましょう」「可憐な夏の天使」「夏コーデ可愛すぎる」「青空が似合う」「爽やかでキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳指原プロデュースアイドル「圧倒的透明感」白ノースリワンピ姿
◆鈴木瞳美、白ノースリワンピの夏コーデ公開
鈴木は「≠ME 12th両A面シングル カップリング曲『Summer haze』MV公開」とつづり、「センターを務めさせていただきます！！」と報告。「儚くもどかしい恋心を描いた青春ソング 爽やかで淡い煌めきを詰め込んだ“恋が始まるような”MVです」と楽曲を紹介し、「一緒に最高の夏にしようね〜！！」と呼びかけている。
◆鈴木瞳美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的透明感」「最高の夏にしましょう」「可憐な夏の天使」「夏コーデ可愛すぎる」「青空が似合う」「爽やかでキュンとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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