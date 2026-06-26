丸山桂里奈「束の間お仕事で会えた日」夫・本並健治氏と日本代表ユニフォーム着用2ショット公開「似合いすぎてる」「サッカー界の最強夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月26日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「サッカー界の最強夫婦」元サッカー日本代表夫とのユニフォーム着用2ショット
丸山は「お誕生日からはや、もう3日経ちましたが…お互いバタバタでほぼ会えてない感覚で」「お仕事一緒の時くらいだよ〜」と、6月23日の本並氏の誕生日以降、夫婦それぞれ多忙な日々が続いていることを報告。「なかなかお家でゆっくり過ごせてないですが、W杯だからこれは嬉しすぎる叫びですね」「とにかく我が家はサッカーの血筋なので、今のW杯の時期がすごく好きだし、ワクワクする毎日になってます」と、開催中の「FIFAワールドカップ2026」への熱い思いを記している。
さらに、本並氏の誕生日に寄せられたお祝いのメッセージに対して感謝を記し、「本並さんの身体のこともっと気を遣っていきたいなと思います」「明日もお互いハードな日ですが、頑張ります そして、みなさんもハッピーな1日を過ごしてくださいね」と締めくくっている。
投稿では、サッカーの日本代表ユニフォームを着用し、寄り添う夫婦ショットを公開。他にも「＃束の間お仕事で会えた日」とハッシュタグを添え、2人でピースサインをする姿や、娘とアイスを食べる姿など披露している。
この投稿に、ファンからは「夫婦でユニフォームが似合いすぎてる」「ワクワクしてるの伝わってくる」「忙しくても支え合ってる感じが素敵」「サッカー界の最強夫婦」「身体を気遣う優しさにほっこり」「夫婦の絆が伝わってくる」といった反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「サッカー界の最強夫婦」元サッカー日本代表夫とのユニフォーム着用2ショット
◆丸山桂里奈、サッカーユニフォーム着用の夫婦ショット披露
丸山は「お誕生日からはや、もう3日経ちましたが…お互いバタバタでほぼ会えてない感覚で」「お仕事一緒の時くらいだよ〜」と、6月23日の本並氏の誕生日以降、夫婦それぞれ多忙な日々が続いていることを報告。「なかなかお家でゆっくり過ごせてないですが、W杯だからこれは嬉しすぎる叫びですね」「とにかく我が家はサッカーの血筋なので、今のW杯の時期がすごく好きだし、ワクワクする毎日になってます」と、開催中の「FIFAワールドカップ2026」への熱い思いを記している。
投稿では、サッカーの日本代表ユニフォームを着用し、寄り添う夫婦ショットを公開。他にも「＃束の間お仕事で会えた日」とハッシュタグを添え、2人でピースサインをする姿や、娘とアイスを食べる姿など披露している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夫婦でユニフォームが似合いすぎてる」「ワクワクしてるの伝わってくる」「忙しくても支え合ってる感じが素敵」「サッカー界の最強夫婦」「身体を気遣う優しさにほっこり」「夫婦の絆が伝わってくる」といった反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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