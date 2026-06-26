畑芽育、そばかすメイクで雰囲気一変「透明感がすごい」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の畑芽育が6月26日、自身のInstagramを更新。雑誌のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「透明感がすごい」そばかすメイクで雰囲気一変
6月23日発売の雑誌「Ray」8月号（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の表紙を務める畑は、「Rayオフショ」とつづり、撮影でのオフショットを公開。「そばかすつけてもらったよ、懐かしい気持ち」とコメントし、鼻や頬の周りにそばかすを散りばめた愛らしいメイクを披露した。爽やかなブルーのギンガムチェック柄のセットアップでソファに座るショットや、白地に赤の花柄が映える浴衣姿も公開している。
この投稿には「外国の少女みたい」「最高に似合ってる」「爽やか」「透明感がすごい」「天使にしか見えない」「可愛すぎて気絶しそう」「印象変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人女優「透明感がすごい」そばかすメイクで雰囲気一変
◆畑芽育、そばかすメイク姿公開
6月23日発売の雑誌「Ray」8月号（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の表紙を務める畑は、「Rayオフショ」とつづり、撮影でのオフショットを公開。「そばかすつけてもらったよ、懐かしい気持ち」とコメントし、鼻や頬の周りにそばかすを散りばめた愛らしいメイクを披露した。爽やかなブルーのギンガムチェック柄のセットアップでソファに座るショットや、白地に赤の花柄が映える浴衣姿も公開している。
◆畑芽育の投稿に反響
この投稿には「外国の少女みたい」「最高に似合ってる」「爽やか」「透明感がすごい」「天使にしか見えない」「可愛すぎて気絶しそう」「印象変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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