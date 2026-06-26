テレ朝・武内絵美アナ、塾前の中3息子ご飯公開「バランスのいいメニューで参考になる」「手際の良さが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】テレビ朝日の武内絵美アナウンサーが6月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】49歳テレ朝アナ「バランスのいいメニューで参考になる」あまりものなど塾前の中3息子ご飯
武内アナは「塾前の息子のご飯」と添えるとともに「あまりものなど様々と炒めものは作りました！＃中3 ＃期末試験」と記し、手料理の写真を投稿。肉とニラ、もやしの炒め物、シュウマイ、春雨サラダ、ナムルの盛り合わせ、味噌汁など彩り豊かな料理がズラリと並んだ食卓を披露している。
この投稿は「愛情たっぷり」「満足感ありそう」「品数が多くて理想的」「手際の良さが伝わってくる」「バランスのいいメニューで参考になる」と反響を呼んでいる。
武内アナは、2010年に一般男性と結婚。2011年に第1子男児、2017年に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】49歳テレ朝アナ「バランスのいいメニューで参考になる」あまりものなど塾前の中3息子ご飯
◆武内絵美アナ、塾前の息子ご飯披露
武内アナは「塾前の息子のご飯」と添えるとともに「あまりものなど様々と炒めものは作りました！＃中3 ＃期末試験」と記し、手料理の写真を投稿。肉とニラ、もやしの炒め物、シュウマイ、春雨サラダ、ナムルの盛り合わせ、味噌汁など彩り豊かな料理がズラリと並んだ食卓を披露している。
◆武内絵美アナの投稿に「バランスのいいメニューで参考になる」と反響
この投稿は「愛情たっぷり」「満足感ありそう」「品数が多くて理想的」「手際の良さが伝わってくる」「バランスのいいメニューで参考になる」と反響を呼んでいる。
武内アナは、2010年に一般男性と結婚。2011年に第1子男児、2017年に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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