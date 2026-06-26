台風が接近する中、薩摩地方で線状降水帯が発生した24日の大雨で、地盤が緩んでいるところもあります。

霧島市では26日新たに倒木による被害も確認されていて引き続き土砂災害などに注意が必要です。

（記者）「霧島市、木が倒れて道路をふさいでいる。先では電柱が折れて車のフロントガラスを直撃」

倒木→電線など巻き込み電柱が倒れ…車に直撃

消防などによりますと26日午前9時すぎ、霧島市霧島田口で道路わきの斜面の木が倒れました。倒れた木が電線などを巻き込み、近くの電柱が倒れ、車に直撃しました。けが人はいませんでした。

住民によりますと、当時、雨は降っていなかったということです。

（住民）「家でワールドカップを見ていたら、大きな木が倒れるのが見えた。ドンという音がして、出てきたらこの状態」

薩摩地方では24日線状降水帯が発生し、22日の降り始めからの雨量は阿久根で296ミリ、出水で258ミリとなっています。

のり面が崩壊した 武3丁目の県道は

（記者）「のり面が崩れた現場ではきょうも交通規制が行われており、復旧の見通しは立っていない」

24日、住宅近くののり面が崩壊した鹿児島市武3丁目の県道24号です。

通行止めが続いていますが、県によりますと29日正午から片側交互通行にするということです。

（近くの住民）「台風も心配。早く直してほしい。地震で上の大きな建物が落ちてこないか不安」

薩摩川内市 これまでの大雨での被害は

県によりますと、これまでの大雨で薩摩川内市では、陥没した道路に車の前輪がはまり、男女2人が病院に搬送されたほか、学校にある水道バルブの穴に足がはまった小学生がけがをしました。

また、床上浸水が20棟、床下浸水が93棟確認されています。床上浸水したこちらの住宅では、26日も排水作業を続けていました。

（床上浸水被害）「もう住めないから、少しずつ（清掃を）やっていくしかない。なるようにしかならない」

気象台は土砂災害などに引き続き、注意を呼びかけています。

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