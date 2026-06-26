大分県内は26日も局地的に非常に激しい雨が降った時間帯がありました。

県の西部には25日夜から2度、「線状降水帯直前予測」が発表され一時、6つの市町村にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。

日田市

25日夜8時半ごろの日田市内の様子です。2度に渡って線状降水帯直前予測が出された県西部。大粒の雨が降り道路では車が水しぶきを上げて走っていました。

断続的に雨が降っている県内。降り始めからの雨量は日田市椿ヶ鼻で519ミリ、日田市で433.5ミリなどとなっています。また国見と中津では48時間雨量が6月の観測史上最大となりました。

中津市や日田市など6つの市町村に一時、「レベル4土砂災害危険警報」が発表されましたが、現在は「レベル2土砂災害注意報」に切り替わっています。

日田市の公民館

◆TOS甲斐菜々子記者

「別府市南立石の土砂崩れが起きた現場です。住宅の裏手の山肌が大きく崩れ地面がむき出しになっています」

◆近所の人は

「ドーンというような音だった。何回かここは崩れているらしい。だからそれは心配だけど」

降り続く雨のため、別府市では斜面が高さおよそ10メートルから崩れました。さらに数100メートル離れた場所でも土砂崩れが発生しています。いずれもけが人や建物への被害はありません。

また一時、日田市など4つの市と町に、レベル4にあたる避難指示が出されました。

◆避難している人は

「怖いです。避難してくださいと言われたのですぐしました」

県教委によりますと雨のため、26日は127校が休校となったほか35校が登校や下校時間を変更したということです。

気象台によりますと雨のピークは過ぎましたが26日夜遅くにかけて土砂災害に注意・警戒すると共に低い土地の浸水などに注意が必要です。