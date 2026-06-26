梅雨前線などの影響で大分県内は26日も局地的に非常に激しい雨が降っています。

現在、6つの市町村に警戒レベル4土砂災害危険警報が発表されています。

日田市（25日）

県内の雨は25日夜から再び強まり、局地的に非常に激しい雨が降っています。大分地方気象台は25日夜から26日未明にかけて2度、県の西部に「線状降水帯直前予測」を発表しましたが、発生の可能性は低くなっています。

6月22日の降り始めからの雨量は日田市椿ケ鼻で504ミリ、日田市三本松で406.5ミリなどとなっています。

別府市（26日）

現在、中津市や日田市など6つの市町村に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されています。このうち4つの市と町に警戒レベル4にあたる避難指示が出されています。

別府市南立石では、斜面が高さおよそ10メートルから崩れました。けが人や建物への被害はないとということです。

県内はこの後、昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがありその後、27日の明け方にかけて雨が強まる時間帯がある見込みです。

引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。

JR大分駅

交通機関にも影響が出ています。JRの特急列車は九州横断特急とゆふなどが終日運休。

普通列車は久大本線の向之原から久留米駅の間で、豊肥本線は中判田～肥後大津駅の間で終日運休、もしくは運行見合わせとなっています。

また高速バスはほとんどの便で終日運休や運行見合わせとなっています。

このほか、台風の影響でホーバークラフトは大分市側、大分空港側それぞれの最終出発便が欠航となっています。