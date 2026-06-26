手に汗握る展開となりました。FIFAワールドカップ日本はスウェーデンと引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。平日の朝にも関わらず、学生も社会人も熱い声援を送りました。



グループリーグ第3戦。日本代表はけさ、決勝トーナメント進出をかけたスウェーデンとの一戦に臨みました。





青一色で埋め尽くされた体育館。聖籠町にあるサッカーの専門学校「JAPANサッカーカレッジ」です。水嶋力生記者リポート「約350人の学生が平日の朝、授業が始まる前からスウェーデン戦を応援しています」授業を振り替えて、全校でサムライブルーを応援します。男子学生「自分はゴールキーパーなので鈴木彩艶選手に注目したいです」女子学生「めちゃくちゃ点取って勝ってほしいと思います」学生たち「ニッポン行くぞ！」「ッシャー！」一方、こちらは飲食店。池田萌々記者リポート「まもなくキックオフです。こちらの飲食店には平日の朝ですが多くの人が集まっています。」女性客Qきょう平日ですが？「午後から仕事行きます」もともと昼ごろからのシフトだったという女性たち。こちらのグループも・・男性客「お仕事は11時からなので大丈夫です。これをしっかり見届けて（仕事へ）」男子3人「がんばれニッポン」皆さん、さすがに仕事前・・ノンアルコールで声援を送ります。試合は拮抗します。前田が中盤で奪ったボールをドリブルでつなぐと。スウェーデンはスピード感のあるシュートを放ちます。前半終盤にはオランダ戦でゴールを決めた中村がコースを狙ったシュートを放ちますが、ここはキーパーに阻まれます。さらにキーパーの鈴木が好セーブを連発。互いにネットを揺らせず、試合を0対0で折り返します。試合が動いたのは後半でした！11分。堂安のスルーパスに抜け出した前田がシュート！実況「日本先制！前田大然のゴールです！」見事な連係でスウェーデンの堅い守備を崩しました。しかし、その後スウェーデンに1点を返され試合は1対1の引き分けに。一次リーグ1勝2分けの日本は勝ち点5でグループFを2位で通過。決勝トーナメント初戦はブラジルに決まりました。JAPANサッカーカレッジ学生「勝ちきれなかったところが悔しいですけど次決勝トーナメントもあるので しっかり休養取ってリフレッシュしていい準備して 次も頑張ってほしいです」「次、ブラジルというところで難しい試合にはなると思うんですけど、きょうのように最後まで全員で助け合って頑張ってほしいなと思います」「いや～この後授業か～と思うんですけど…まあまあまあ、はい」飲食店の女性客「日本最高！」Q この後は？「仕事します（みんなで）」観戦あとの、授業に仕事。決勝トーナメント進出を決め、なんとかモチベーションを保った一戦となりました。決勝トーナメントの初戦、ブラジルとの試合は日本時間の6月30日に行われます。