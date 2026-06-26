スウェーデンと1-1

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。前半、日本のファウルシーンに、反響が広がっている。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガにスーパーゴールを決められた。終盤にはスウェーデンの猛攻を受けたが、GK鈴木彩艶がスーパーセーブを披露するなど、何とか耐え抜いた。

NHKで解説を務めた元日本代表の本田圭佑が、何度もジャッジに不満を示したこの試合。前半41分。右サイドの堂安はそれほど激しい接触はせずにボールをキープしたが、相手選手が倒れて堂安のファウルとなった。

本田が「なぁんでやねん！いやぁ…（ファウル）ないよ、ないない」とコメントしたこのシーンは、X上のファンの注目を集めた。

「審判は日本に厳しすぎる」

「なんか日本の活躍を妨害しているように見えるが」

「日本にとってハンデ戦」

「そりゃ堂安もフラストレーションたまりますよね」

「田中碧にも数回あったよな」

日本は29日（日本時間30日）、決勝T1回戦でブラジルと激突する。



（THE ANSWER編集部）