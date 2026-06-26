中国ドラマ『彼女は薔薇』のDVD-BOX発売とデジタル配信が決定。あわせてヒロインを演じるリウ・イーフェイのコメント付き日本版予告が公開されれた。

参考：“映画”から“一つの事態”へ 寄せられた論点と作品の先進性から、実写版『ムーラン』の価値を探る

第3回中国ドラマ年度盛典年度優秀ドラマ賞ほか5部門で受賞するなど、中国で大きな話題となった本作は、ヒロインが就職、結婚、出産を経験していく20代から40代の姿を描いた人間ドラマ。

オリンピック招致成功に沸く2001年の北京。温かな家庭で育った黄亦玫は、美術史を専攻する女子大生。美しく、賢く、才能豊かな黄亦玫は異性を惹きつけてやまなかったが、彼女が望んだのは“素敵な恋人” ではなく、“自分らしく生きること”だった。そんな黄亦玫は、家族に内緒で就職試験を受け、美術展などの企画運営を手がけるシアン・アート社に採用される。入社早々、偶然、社長であるティナの野心を知り、独断でパーティーに潜入。その結果、有名なアート収集家・滕氏とティナを引き合わせることに成功する。そこで黄亦玫は滕氏に随行していた青年・エリック（荘国棟）に心を奪われ……。

ヒロインの黄亦玫を演じたのは、ディズニー映画『ムーラン』で主役を務めたリウ・イーフェイ。ハリウッド映画を中心に活躍してきた彼女だが、2022年『夢華録』で16年ぶりに中国ドラマにカムバックし、本作でも数々のテレビアワードで年度女優賞を受賞。

DVD-BOX1は9月2日、BOX2は10月7日、BOX3は11月4日にそれぞれ発売され、各配信サービスでも順次配信開始予定。BOX3に収録予定の特典映像には、今回予告編に使用されているリウ・イーウェイはもちろん、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーからのコメント映像に加え、メイキング映像やオリジナル版の予告映像などが収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）