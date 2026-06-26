GKキム・ジンヒョンが栃木Cにレンタル加入!! 来季でC大阪19シーズン目にして初の移籍
セレッソ大阪は26日、GKキム・ジンヒョン(38)が栃木シティへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、C大阪と対戦する公式戦には出場できない。
キム・ジンヒョンは2009年にC大阪でプロキャリアを始めてから初の移籍。栃木シティを通じて「このチームの一員になれたことをすごく嬉しく思ってます。少しでもこのチームに力になれるように全力を尽くします。宜しくお願いします」とコメントした。
C大阪を通じては以下のように伝えている。
「この度、栃木シティに期限付き移籍で行くことになりました。どんな状況でも常に私を支えてくださり、多くの応援をいただいたすべての方々に感謝しています。セレッソ大阪ファミリーの皆さん、また会いましょう」
キム・ジンヒョンは2009年にC大阪でプロキャリアを始めてから初の移籍。栃木シティを通じて「このチームの一員になれたことをすごく嬉しく思ってます。少しでもこのチームに力になれるように全力を尽くします。宜しくお願いします」とコメントした。
C大阪を通じては以下のように伝えている。
「この度、栃木シティに期限付き移籍で行くことになりました。どんな状況でも常に私を支えてくださり、多くの応援をいただいたすべての方々に感謝しています。セレッソ大阪ファミリーの皆さん、また会いましょう」