横浜FMの23歳GK木村凌也が宮崎へ育成型期限付き移籍「成長した姿で戻って来られるように」
横浜F・マリノスは26日、GK木村凌也(23)がテゲバジャーロ宮崎へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、横浜FMと対戦する公式戦には出場できない。
木村は日本大卒業を待たずに昨年横浜FMへ加入。1年目はJ1で1試合の出場だったが、ハーフシーズンの今季は9試合に出場した。「このたび、テゲバジャーロ宮崎に育成型期限付き移籍することになりました。アカデミーの頃から育ててもらってきたこのクラブを離れるのはとても寂しいですが、成長した姿で戻って来られるように頑張ってきます!」とコメントしている。
レンタル先の宮崎を通じては以下のように意気込みを伝えた。
「自分の武器を最大限に発揮して、チームの勝利に貢献出来るように全力を尽くします! 応援よろしくお願いします」
木村は日本大卒業を待たずに昨年横浜FMへ加入。1年目はJ1で1試合の出場だったが、ハーフシーズンの今季は9試合に出場した。「このたび、テゲバジャーロ宮崎に育成型期限付き移籍することになりました。アカデミーの頃から育ててもらってきたこのクラブを離れるのはとても寂しいですが、成長した姿で戻って来られるように頑張ってきます!」とコメントしている。
レンタル先の宮崎を通じては以下のように意気込みを伝えた。
「自分の武器を最大限に発揮して、チームの勝利に貢献出来るように全力を尽くします! 応援よろしくお願いします」