浦和の新ユニフォームが発表!! スタジアムに轟く声援を「稲妻」として表現
浦和レッズは26日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。
1stユニフォームは「スタジアムに轟く雷鳴のような声援を稲妻のモチーフへと昇華」したデザイン。「一見するとグラフィックを用いないシンプルンなデザインに見えるが、ファン・サポーターの魂=声援を表現した稲妻は、エンボス加工により、まるで稲妻が光を放つ様子を斬新に演出している」とこだわりを示した。
エンブレムの位置は中央から左胸へと復帰。ユニフォームサプライヤーのナイキのロゴは金色となっており、「“再び、輝く”という強い意気込みが表されている」という。
2ndユニフォームはエンブレムの白ストライプからインスピレーションを受けたという白を基調としたデザイン。「ピッチ上で際立つエレガントな印象を演出」した。ショーツにも白を採用。「ユニフォーム全体が新鮮かつ統一感のある仕上がりとなった」と説明している。
1stユニフォームは「スタジアムに轟く雷鳴のような声援を稲妻のモチーフへと昇華」したデザイン。「一見するとグラフィックを用いないシンプルンなデザインに見えるが、ファン・サポーターの魂=声援を表現した稲妻は、エンボス加工により、まるで稲妻が光を放つ様子を斬新に演出している」とこだわりを示した。
エンブレムの位置は中央から左胸へと復帰。ユニフォームサプライヤーのナイキのロゴは金色となっており、「“再び、輝く”という強い意気込みが表されている」という。
2ndユニフォームはエンブレムの白ストライプからインスピレーションを受けたという白を基調としたデザイン。「ピッチ上で際立つエレガントな印象を演出」した。ショーツにも白を採用。「ユニフォーム全体が新鮮かつ統一感のある仕上がりとなった」と説明している。
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