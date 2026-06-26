横浜FM加藤蓮が京都へ完全移籍!! 今季全試合出場「最後の最後までこの決断を悩みました」
横浜F・マリノスは26日、DF加藤蓮(26)が京都サンガF.C.へ完全移籍することを発表した。
加藤は2024年から横浜FMでプレー。今季は全試合に出場して1得点だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「F・マリノスで過ごした2年半は、僕にとってかけがえのない宝物です。思い返せば、J2リーグを戦っていた自分がこのクラブに移籍し最初の試合がACL。自分が想像すらしていなかった経験を1年目からさせてもらうことが出来ました」
「2年目。マリノスファミリー全員で乗り越えたシーズン。苦しい時も皆さんのおかげで前を向き続けられ、個人としても大きく成長することができました。娘は、F・マリノスのエンブレムを見て『パパ!』と言うようになり、トリコロールの旗を見ては全力で手を振るようになりました。僕たち家族にとっても、横浜F・マリノスは人生の一部になっていたことに間違いはありません」
「最後の最後までこの決断を悩みました。次のステージでチャレンジすることを決めた今、ピッチでまた皆さんにより一層成長した自分を感じてもらえるように、これからも頑張ります。この2年半、どんなときも熱く温かい応援をありがとうございました!」
加藤は2024年から横浜FMでプレー。今季は全試合に出場して1得点だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「F・マリノスで過ごした2年半は、僕にとってかけがえのない宝物です。思い返せば、J2リーグを戦っていた自分がこのクラブに移籍し最初の試合がACL。自分が想像すらしていなかった経験を1年目からさせてもらうことが出来ました」
「最後の最後までこの決断を悩みました。次のステージでチャレンジすることを決めた今、ピッチでまた皆さんにより一層成長した自分を感じてもらえるように、これからも頑張ります。この2年半、どんなときも熱く温かい応援をありがとうございました!」