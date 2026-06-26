部屋干しの時短から空気の循環、冷暖房運転時の効率アップまで、暮らしの快適さを左右する存在として、昨今注目を集めているサーキュレーター。 一見似たように見える製品でも、性能や機能に大きな違いがあります。

本記事では、サーキュレーターを選ぶ際に押さえておきたいポイントから効果を最大化する置き方、おすすめモデルを解説します。

必ずチェックしたい！ サーキュレーターの選び方 5つのチェックポイント

部屋干しから、冷暖房の効率アップ、空気循環まで、すべての用途で共通してチェックしておきたいサーキュレーター選びの5つのポイントを紹介します。

モーターの種類

サーキュレーター選びでまず押さえたいのが「モーターの違い」です。静音性と電気代に直結する、最重要ポイントでもあります。

代表的なのは「DCモーター」と「ACモーター」の2種類で、それぞれ以下の特徴があります。

■DCモーター 静音性が高い

低速運転でもスムーズに回転できるため、夜干しや寝室での使用でも音が気になりにくい。 省エネ性能が高い

同じ風量でも消費電力が少なく、長時間運転する人ほど電気代の差を実感しやすい。 風量調整が細かい

微風〜強風まで段階が豊富で、部屋干しの乾き具合や体に当てる風の強さを繊細にコントロールできる。 静音性が高い低速運転でもスムーズに回転できるため、夜干しや寝室での使用でも音が気になりにくい。 省エネ性能が高い同じ風量でも消費電力が少なく、長時間運転する人ほど電気代の差を実感しやすい。 風量調整が細かい微風〜強風まで段階が豊富で、部屋干しの乾き具合や体に当てる風の強さを繊細にコントロールできる。 ■ACモーター 価格が手頃

本体価格が安く、初期費用を抑えたい人に向いている。 パワーは十分

風量の段階は少なめだが、最大風量はしっかり強い。リビングでの空気循環やエアコン効率アップには問題なし。 価格が手頃本体価格が安く、初期費用を抑えたい人に向いている。 パワーは十分風量の段階は少なめだが、最大風量はしっかり強い。リビングでの空気循環やエアコン効率アップには問題なし。

適用床面積

サーキュレーターを選ぶときは、「適用床面積」＝そのモデルが空気をしっかり循環できる部屋の広さを必ず確認しましょう。数字が小さいと風が部屋の奥まで届かず、冷暖房効率も部屋干しの乾きもイマイチに。

目安としては、部屋の広さより少し大きめの適用床面積を選ぶと、弱風でも空気がよく回り、静かに使えます。6畳なら8畳〜対応、10畳なら12〜15畳対応が快適です。広いLDKは20畳以上に対応した大風量モデルを選ぶと安心です。

サイズと設置性

サーキュレーターは置き場所によって効果に差が出る家電です。物干しラックの下、あるいは床置き、棚置きなど、まずは設置場所をイメージしてサイズを選びましょう。

基本的に“大は小を兼ねる”ものですが、置けるなら少し大きめのモデルのほうが弱風でも空気が対流しやすく、効果的に使えます。

角度調整・首振り機能

サーキュレーターはどの方向に風を送れるかも重要なポイントです。特に、部屋干し時には洗濯物の“面”に風を当てて乾きを早めること。暖房効率をアップするには、天井に溜まった暖気を下へ戻すために真上まで送風できることがカギとなります。そのため、上向き角度はしっかりとチェックしたいところです。一般的に部屋干しの場合は60〜90°程度、冷暖房時の空気の循環には20〜45°が目安となります。

一方、自動で首振りをする機能は用途に合わせて選ぶと効果が出やすくなります。首振り機能には主に3つのタイプがあります。

左右首振り：部屋全体の空気循環に便利 上下首振り：部屋干し・暖房効率アップに必須 3D首振り：広い空間のムラをなくしたいときに最適

「どこに風を送りたいか」をイメージして、上向き角度＋必要な首振り機能を選びましょう。

↑サーキュレーターの首振り角度と機能は部屋干し乾燥の効率を左右する重要なポイント

その他機能

その他、チェックしておきたいあると便利なサーキュレーターの機能を紹介します。

■羽根のサイズと枚数

サーキュレーターのスペックに羽根のサイズ（径）や枚数が示されている場合があります。一般的に、羽根のサイズと枚数は風の強さや質・送風距離・静音性を左右する重要な要素です。 羽根径が大きいほど一度に動かせる空気量が増え、遠くまで届く力強い風になります。

また、枚数が多いほどなめらかで静かな風となり、人の身体にやさしい扇風機向き。少ないほど直進性の高い強い、サーキュレーター用途に適した風になります。

■タイマー

就寝時や外出時に便利な基本機能。

切タイマー：寝る前にセットしておけば、夜中に回しっぱなしにならない 入タイマー：帰宅前に空気を動かしておきたいときなどに便利

無駄な運転を防げるので、電気代の節約にもつながります。

■リモコン／アプリ操作

離れた場所からも風量や首振りを調整できるため、手の届きにくい場所や就寝時に手元で操作したい時などに便利です。

■自動運転（温度・湿度センサー）

室温や湿度を検知して、最適な風量に自動調整してくれる高度な機能です。自動で最適な運転を行ってくれるため、部屋干し時にも冷暖房の運転時にも高いパフォーマンスを図ってくれます。

置き方次第で効果が変わる！部屋干し時のサーキュレーター設置時のポイント

サーキュレーターは、置き方ひとつで効果が大きく左右されます。部屋干し時には、以下のポイントを押さえて設置しましょう。

サーキュレーターは物干しラックの下に設置 上向きにして洗濯物の“面”へ風を通す 除湿機を併用する場合は、排気の風を邪魔しないように洗濯物の近くに設置する

2026年梅雨対策！おすすめサーキュレーター10選

シャープ「プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S03」

除菌・消臭効果が期待できる独自のイオン発生技術“プラズマクラスター”を搭載した、衣類の消臭と空気循環を同時にこなすサーキュレーター。フクロウの翼を応用した設計のファンによる大風量＆運転音を抑えた風で部屋全体の空気を効率よく撹拌し、冷暖房の効率アップや部屋干しの乾燥に効果的です。上下左右の自動首振りで広範囲に送風。工具不要で分解ができ、取り外したパーツは水洗いも可能。生活空間に常設しやすい、洗練されたデザインも魅力。

モーター：DC 消費電力（最大）：20W 適用床面積（目安）：約10畳 羽根径/羽根枚数：18cm/3枚 風量切替：10段階 首振り：上約60°、下約60°、上下約140°（自動）/左右 約60°、約90°、約120°（自動） 本体サイズ/重量（約）：幅253×奥行197×高さ329mm/2.6kg

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YAMAZEN「DCサーキュレーター YAR-TRD15E」

工具不要で前面ガード・羽根・背面ガードまで分解して丸洗いできる“清潔性特化”モデル。羽根に静電気防止加工を施してホコリが溜まりやすいサーキュレーターの弱点を解消するなどメンテナンス性を重視する家庭に最適。最大風量で運転し、本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りする“衣類乾燥モード”が新たに搭載されています。

モーター：DC 消費電力（最大）：16W 適用床面積（目安）：約18畳 羽根径/羽根枚数：15cm/3枚 風量切替：7段階 首振り：上下 130°/左右 60° 本体サイズ/重量（約）：幅230×奥行176×高さ284mm/1.4kg

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アイリスオーヤマ「WOOZOO 360 i」

独自の構造で部屋全体の空気を効率よく循環させる人気シリーズ「WOOZOO」の2026年最新モデル。360°全方位に送風を行い、コンパクトながらパワフルで、日常使いしやすい価格帯も魅力です。静音性にも優れ、就寝時の弱風運転も快適。本体に搭載された温度センサーで室内の温度変化を検知して自動で運転開始・停止する新モードを搭載。Type-C給電方式を採用し、モバイルバッテリーを利用することで電源場所にとらわれずに使用できます。

モーター：DC 消費電力（最大）：18W 適用床面積（目安）：約22畳 羽根径/羽根枚数：15cm/3枚 風量切替：8段階 首振り：上下 0〜90°/左右 最大360° 本体サイズ/重量（約）：幅210×奥行210×高さ300mm/1.7kg

アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 22畳 室温連動モード エアコン 上下左右首振り リモコン付き 小型 部屋干し 梅雨対策 WOOZOO 360 i PCF-SDS15TEC-PD-W ホワイト アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) \9,799 （2026/06/16 21:52時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

シロカ「3D サーキュレーター SF-16A351」

上下左右の“3D首振り”で部屋全体にムラなく風を届けるシロカのサーキュレーターの2026年新モデル。軽量コンパクトな本体ながらパワフルに送風。工具不要で分解可能で取り外したパーツをお手入れできます。室温を検知して自動で風量と運転状態を切り替える「みまもりモード」や、リモコンで首の向きを細かく調整することができ、欲しいところにピンポイントに風を当てられる「ここピタ」機能も便利。

モーター：DC 消費電力（最大）：34W 適用床面積（目安）：約28畳 羽根径/羽根枚数：16cm/3枚 風量切替：8段階 首振り：上下 90°/左右 80・120・330° 本体サイズ/重量（約）：幅214×奥行212×高さ370mm/2.0kg

siroca(シロカ) 3Dサーキュレーター SF-16A351(W) ホワイト｜扇風機 サーキュレーター 対応畳数最大約28畳 3D首振り 風量調節8段階 衣類乾燥モード チャイルドロック 大風量 パワフル コンパクト 室内干し お手入れかんたん リモコン付き siroca(シロカ) \10,890 （2026/06/26 17:18時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

象印マホービン「2WAYサーキュレーター RC-AA30」

ファンの手前に自動で開閉するルーバーを備え、“人に当てる扇風機”と“空気を動かすサーキュレーター”を1台で切り替えられる2WAY方式のユニークな設計を採用。やわらかな広がる風と、直進性のある強い風を用途に合わせて使い分けられます。上下左右の自動首振りで部屋干しや空気循環にも強く、就寝時に便利な静音モードも搭載。工具不要で前ガード・後ろガード・羽根を分解して水洗いでき、お手入れも簡単です。

モーター：DC 消費電力（最大）：31W 適用床面積（目安）：約30畳 羽根径/羽根枚数：15cm/3枚 風量切替：10段階 首振り：下-50〜+10°、中-10〜+50°、 上+30〜+90°、全角度-50〜+90°/左右 60°、120°、180° 本体サイズ/重量（約）：幅260×奥行205×高さ310mm/2.8kg

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リズム「Silky Wind Circulator」

時計メーカー・リズムが手がける、静音性とやわらかな風質にこだわったモデル。2重反転ファンを採用することで前後のファンの回転調整が可能なため、1枚羽根のファンではできなかった風質の調整を実現。扇風機のようなやわらかな風質からサーキュレーター用途のパワフルな風まで対応する。2重反転ファンで大風量を実現したことにより、一方向のスリットを採用。放射状スリットのような密な場所がないため、ほこりが溜まりにくくお手入れの手軽さも魅力。

モーター：DC 消費電力（最大）：57W 適用床面積（目安）：約40畳 羽根径/羽根枚数：約180ｍｍ×2/4 枚（前）・3枚（後） 風量切替：6段階 首振り：上下 約-30〜210°（手動）/左右 約60・90・120°（自動） 本体サイズ/重量（約）：幅276×奥行250×高さ356mm/3.5kg

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ツインバード「サーキュレーション扇風機3D EF-J951W」

ジェットエンジンの羽根設計技術を応用し、抵抗を抑えてスムーズな空気の流れを生み出せる、静音かつ大風量の独自の羽根を採用した“エクセルブレード”を採用サーキュレーター扇風機。“エクセルフローガード”と呼ぶガードによって風の直進性も高めています。3D首振りで部屋全体に風を行き渡らせ、冷暖房効率の向上や部屋干しにも活躍します。大型ながら省エネ性も高く、生活空間にもなじみやすいシンプルで上質なデザインも好印象です。

モーター：DC 消費電力（最大）：19W 適用床面積（目安）：非公表 羽根径/羽根枚数：30cm/9枚 風量切替：10段階＋サーキュレーションモード 首振り：上下 約 100° （自動 ）/左右 約45・75・120° （自動 ） 本体サイズ/重量（約）：幅350×奥行350×高さ740〜905mm/4.4kg

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シャークニンジャ「FlexBreeze」

コードレス式で、UVカット加工＆IPX4の防水性能を備え、屋内外どちらでも使える“アウトドア対応”の多機能ファン。スタンドから本体をボタンを押して取り外すことができ、四脚を開くとコンパクトサイズに変身するユニークな機構を採用しています。そよ風からブーストモードまで6段階で風量の選択が可能。パワフルながら睡眠を妨げない運転音の静かさ。付属のミストアタッチメントを装着して水道につなぐことでミストシャワーを噴出する機能も搭載しています。

モーター：DC（コードレス対応） 消費電力（最大）：36W 適用床面積（目安）：非公表 羽根径/羽根枚数：24cm/3枚 風量切替：6段階 首振り：左右 最大180° 本体サイズ/重量（約）：幅350×奥行350×高さ900mm（最大）/5.5kg

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ラッセルホブス「充電式折りたたみファン（FC8000）」

折りたたんでコンパクトに収納可能な充電式ポータブルファン。場所を選ばず、さまざまなシーンで利用可能。コードレスで最大約44時間の連続運転が可能で、室温に合わせて自動的に風量を調整するエコモードも搭載しています。イギリスブランドらしいスタイリッシュなデザインと操作インターフェースも魅力。

モーター：DC（コードレス対応） 消費電力（最大）：28W 適用床面積（目安）：非公表 羽根径/羽根枚数：未測定/9枚 風量切替：14段階 首振り：左右 60°、120° 本体サイズ/重量（約）：幅340×奥行340×高さ790mm（最大）、幅340 × 奥行340 ×高さ190mm（折りたたみ時）/3.6kg

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duux「折り畳みコードレスファン Origa」

オランダ発のデザイン家電ブランド「duux」の折りたたみ式コードレスファン。折りたたむとバッグにも収まるほどのコンパクトさ。左右2段階の首振り設定、上下は手動ながら170°の範囲でフレキシブルに傾けられます。ポールは無段階で伸縮でき、37〜87センチの高さでサイズを変更できます。

モーター：DC（コードレス対応） 消費電力（最大）：18W 適用床面積（目安）：非公表 羽根径/羽根枚数：17.3cm/7枚 風量切替：5段階 首振り：上下 最大170°（手動）/左右 45・ 90°（自動） 本体サイズ/重量（約）：幅205×奥行205×高さ370〜870mm（最大）、幅205×奥行205×高さ95（収納時）mm/1.1kg

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サーキュレーターは、部屋干しの速乾から空気循環、冷暖房の効率アップまで、暮らしの快適さを底上げしてくれる家電です。 この記事で紹介した5つのポイントを押さえて、家庭のライフスタイルに合った一台を見つけてください。

※本記事で紹介している詳細な仕様や条件などは、各製品の公式サイトをご確認ください。

※本記事の内容は、掲載日時点のものです。商品や価格は予告なく変更されたり、店舗によってはお取り扱いがなかったりする場合があります。

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