○フエルト <3512> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.96％にあたる100万株(金額で7億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年1月15日まで。



○日シス技術 <4323> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.06％にあたる200万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年6月25日まで。



○関西ペ <4613> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.81％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月3日から27年8月2日まで。



○上組 <9364> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.25％にあたる420万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年2月24日まで。



［2026年6月26日］



株探ニュース