山口県内で一番、水道料金の安い下松市で、今後の水道料金をどうしていくのかという検討が始まりました。



26日、下松市の大野 孝治上下水道事業管理者が市上下水道事業審議会の伊藤敏安会長に今後の適正な水道料金についての諮問書を手渡しました。



下松市の水道料金は一般的な家庭の1か月分の使用量・20立方メートルあたり1534円で県内で最も安くなっています。



ただ物価高による維持管理費や、施設の老朽化対策への費用の増加に加え、人口減少や洗濯機などの節水機器の普及などにより収益が悪化していて、市上下水道局の試算では現行の料金水準では来年度の収支はマイナスとなり、2030年度には資金不足になるとしています。





（上下水道事業管理者・大野孝治さん）「審議会の中でいろいろな話を聞いてどういったやり方がいいのか、水道料金の水準も含めて検討してもらいたい。」（市上下水道事業審議会・伊藤敏安会長）「下松市は水道料金が全国でも有数の低さなので、今後50年後60年後と展望した場合にどうなるかという将来展望を描きながら皆様の意見を丹念に聞きたい」下松市上下水道局は答申を受け料金を変更する場合は市議会に条例案を上程する方針です。仮に水道料金の値上げに踏み切れば1991年以来となります。