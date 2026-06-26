作家・乙武洋匡氏（50）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）の発言が物議を醸している件について言及した。

人気キャバ嬢・ヤマトリノが「文句言う前に金稼げ 金も稼げないクセに一丁前に人にケチつけんな」とポストし、注目を集めていた。

この投稿を受けて林氏は「正しすぎる。お金はその人が世の中から必要とされた分の対価です」と同調。また「世の中、みんなに役に立ってるから年収が高く、必要とされてないと年収が低いのです。お金は大人の通信簿です」と持論を展開していた。

この発言が物議を醸していたが、乙武氏は「百戦錬磨の林社長なら十分に理解してのポストだと思うけど、Xは『主張した内容が誤りだから炎上する』『正しいから炎上しない』という世界線ではなく、『X民のご機嫌を損ねたか』というただ一点が導火線だと思うので、多くの人が思うように収入を得られていないなか、『お金は大人の通信簿』という、これ以上なくX民のお気持ちを損ねるパワーワードを繰り出したら、そりゃ燃えるよね……と」と私見を展開していた。