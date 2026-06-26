スウェーデン戦の試合終盤、ＧＫの鈴木彩艶（ざいおん）選手（２３）が好セーブを連発した。

身長１メートル９０、体重１００キロの堂々とした体格と高い身体能力を生かした守備で、最少失点で乗り切った。

「あんなにでかくなるとは思わなかった」。そう笑うのは、中学時代の鈴木選手を指導した杉尾一憲さん（４０）（浦和ジュニアユースＧＫコーチ）だ。

ガーナをルーツとする父と日本生まれの母の間に生まれた鈴木選手。Ｊリーグ・浦和レッズの下部組織に加入した小学生の頃から手足が長く、シュートへの反応も良かった。ただ、クラブにはプレー以外に心配なことがあった。

中学入学時の身長が約１メートル７０だった鈴木選手について、クラブが両親の身長などから算出した将来の予想身長は１メートル８０前後。ＧＫは身長が大きいほどカバーできる範囲が広がり、ハイボールへの対応なども有利になる。「何もしないより、何かした方がいい」。杉尾さんが鈴木選手に提案したのは、身長を伸ばすために休養を増やすことだった。

チーム練習が週５日の中、中学１年の終わりから鈴木選手だけ休養日や、軽めのトレーニングだけで帰らせる日を設けた。チーム内には「平等ではない」という反対意見も出たが、杉尾さんは「平等ではトッププレーヤーは生まれない」と他のスタッフを説得した。

一方の鈴木選手は、練習開始１時間前にグラウンドに来て、自主練習してからチーム練習に臨むぐらいの練習好き。身長が求められることは理解しつつも、「ポジション争いで差が広がるのではないか」と不安を感じていたという。

結果的に、中学卒業時に１メートル８０を超えた鈴木選手は、１６歳で浦和レッズとプロ契約を結んだ。２０２１年にＪリーグデビューを果たすと、２３年にベルギーへ渡り、２４年からはＧＫ大国イタリアのパルマで活躍している。

初めて出場するＷ杯の舞台で、これまでの３試合にフル出場した。「毎試合成長を感じている部分がある」と鈴木選手。ブラジル戦に向けて日本の守護神はまた大きくなる。（木口慎太郎）