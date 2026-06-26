＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−1スウェーデン＞◇1次リーグF組◇25日（日本時間26日）◇ダラス・ダラススタジアム

日本代表に「ちょっと似ている」と評判の芸人集団「ちょいまねジャパン」でMF中村敬斗をまねる「中村系統」こと九州男子゛（きゅうしゅうだんじ）下地孝明（35）が次戦ブラジル戦への意気込みを語った。

昨年10月、ブラジルに勝った親善試合では中村がゴールを奪っており「多分、得点してくれると思う。スウェーデン戦でも動きは良かったので、期待してます。世界に敬斗のカットインをみせつける」と自信を見せた。

この日の試合で短いソックスの着用について注意されていたことについて「長いソックスだと足が締め付けられちゃうから、わざと短いタイプを使っているのに…僕はイベントでチビッコには『これはモノマネだから短いのを履いているけど、みんなは長いソックスでちゃんスネ当てを装着してプレーしてね、って安易にモノマネしないように話してまーす」と中村のプレースタイルの広報活動もしているとアピールした。