SKRYUが、8月5日にリリースするメジャー1stフルアルバム『ザ・ライト』のティザー映像を公開した。それに伴い、初回限定盤Blu-rayの収録内容も新たに公開された。

ティザー映像では、株式会社夢グループとのコラボレーションが実現した。社長の石田重廣と歌手の保科有里による独特な掛け合いで商品を紹介し、そのインパクトの強さから度々SNSなどでも話題に。そんなテレビCMをアルバム『ザ・ライト』バージョンで完全再現されているので、ぜひご覧いただきたい。

https://youtu.be/6oKV4ANqVjs

初回限定盤には、CDに加えてBlu-rayが同封されることは発表していたが、その内容がついに明らかとなった。SKRYUの地元・島根県安来市を舞台に、SKRYUがメジャー探しの旅をするという今作のために撮り下ろされたバラエティ番組が収録されるとのことだ。

また、新たに「SKRYU 超SUPER Fan Club初回限定盤/通常盤」の特典となるクリアバッグの絵柄も本日公開された。こちらは数量限定での販売となるので、早めの予約をお勧めする。クリアバックはお馴染みのSKRYUロゴと、今作のザ・ライトロゴを暗闇で光る蓄光プリントで施したここでしか手に入らないオリジナル仕様になっている。

そして、「SKRYU 超SUPER Fan Club盤」の購入者を対象とした、抽選で参加できるイベントが8月5日に都内某所で開催されることも発表された。詳細をチェックしてぜひ参加していただきたい。

◾️メジャー1stフルアルバム『ザ・ライト』

2026年8月5日（水）リリース

購入：https://SKRYU-official.lnk.to/TheLight_CD 初回盤 通常盤 ▼「キラキラ・ドッパミン・ジュッジュワー」

配信：https://SKRYU-official.lnk.to/KiraKiraDopamineJujuwa ◇CD収録曲 ※全形態共通

01.ハヤスギテミエナイ (feat. サーヤ)

02.キラキラ・ドッパミン・ジュッジュワー ※配信中

03.スキット

04.ウォーター・メロン

05.カップリング

06.マッパ・ノ・オウサマ

07.ウルフ・マン

08.ゼクシィ・ガール

09.イッツ・ア・ニューデイ (feat. MONKEY MAJIK)

10.グラスヲカカゲテ

11.イレブン・バック ◇早期予約特典詳細

受付期間中に対象EC／店舗にて「ザ・ライト」 (初回限定盤・通常盤・超SUPER Fan Club盤)をいずれか予約購入いただいた方には、1枚につき「SKRYUオリジナルお面」を1つプレゼント！

・受付期間：〜2026年6月30日（火）23:59まで

・特典内容：SKRYUオリジナルお面

・対象商品：全形態

※早期予約特典の実施有無については店舗・ECに問い合わせください。

※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。

※一部のオンラインストアでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますので「SKRYUオリジナルお面」をご希望の場合は「特典付き」カートにてご予約/購入ください。 SKRYUオリジナルお面 ・初回限定盤（CD+BD）

価格：7,777円（税込）

品番：WPZL-32304

仕様：三方背BOX、デジパック、豪華ブックレット ・通常盤（CD）

価格：3,500円（税込）

品番：WPCL-13780

仕様：CD、ブックレット ・SKRYU 超SUPER Fan Club初回限定盤（CD+BD）

価格：8,888円（税込）

品番：WPZL-60100

仕様：三方背BOX、デジパック、豪華ブックレット、オリジナル・グッズ（クリアバッグ）、ハダカードB（1枚） ・SKRYU 超SUPER Fan Club通常盤（CD）

価格：4,500円（税込）

品番：WPCL-60123

仕様：CD（ジュエルケース）、ブックレット、オリジナル・グッズ（クリアバッグ）、ハダカードA（1枚） クリアバック ◇店舗別特典

・Amazon：SKRYU「ザ・ライト」メガジャケ（初回限定盤/通常盤）

・楽天：SKRYU「ザ・ライト」オリジナル・アクリルキーホルダー

・セブンネット：SKRYU「ザ・ライト」オリジナル・マルチショルダーバッグ

・タワーレコード：後日発表

・WMS限定特典：SKRYU「ザ・ライト」オリジナル・ポスター（B2サイズ）

・愛媛県、島根県限定特典： 詳細後日発表 ※特典対象は発売日以降となります。ご注意ください。（予約は対象外）

・その他応援店：SKRYU「ザ・ライト」オリジナル・ジャケットステッカー

※対象店舗は後日発表 ◇SKRYU 超SUPER Fan Club盤購入者対象

＜SKRYU 「ザ・ライト」リリース記念イベント＞

2026年8月5日（水）都内某所 夕方〜夜

※SKRYU 超SUPER Fan Club盤を6月30日（火）23:59までに決済完了いただいた方が対象となります。

詳細：https://wmg.jp/skryu/news/90918/

◾️＜SKRYU Super Live 2026 「The Light」＞ ＜PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests＞

2026年8月29日（土）OPEN 16:30 / START 18:00 ＜SEPIA -Midnight Rendezvous-＞

2026年8月30日（日）OPEN 15:30 / START 17:00 会場：神奈川・ぴあアリーナMM

料金：

S+席 2日通し券 27,000円（税込）

絶叫席 2日通し券 18,000円（税込）

絶景席 2日通し券 18,000円（税込）

チケット：https://eplus.jp/skryu/ 公演に関する問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)