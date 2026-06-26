◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ（Ｌ）最終戦で、同３８位スウェーデンと１―１で引き分け。１勝２分けの勝ち点５でＦ組２位で、３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。後半１１分、前田大然（２８）が先制点。その後同点とされたが、森保一監督（５７）の冷静な采配が光り、一部の主力を休ませながらも、確実に勝ち点１を手にし、自力で２位突破した。１６強入りを懸けた決勝Ｔ１回戦は２９日正午（同３０日午前２時）、最多５度の優勝を誇る「王国」ブラジルと米ヒューストンで激突する。

冷静かつ多彩なタクトで、森保監督が日本を３大会連続の決勝Ｔ進出に導いた。自国開催だった０２年大会を除き、無敗での１次Ｌ突破は初。「選手たち本当に頑張ってくれて自力突破を続けることができた。日本サッカーが確実に成長している」と選手たちをたたえ、胸を張った。

明確なメッセージを送った。１―１の後半２１分の選手交代。エースのＦＷ上田、背番号１０・ＭＦ堂安をベンチに下げた。６分前、Ｆ組首位のオランダがチュニジアに３―１とリードを広げ、直後に日本もスウェーデンに失点。ここから３得点が必要だった１位突破を事実上あきらめ、２位死守に切り替えた。「先制して勝ち切れれば一番良かったが、世界的な攻撃陣を擁する相手に最後押し込まれながらも勝ち点１を確実につかんだ」。決勝Ｔ１回戦ブラジル戦へ主力を少しでも休養させる選択だった。

後半３０分にはムードメーカーのＤＦ長友を勝負のかかる場面で思い切って投入。５大会連続出場のベテランは起用に応え、指揮官は「１―１（の状態で失点しないまま）で戦っていくこと、バタバタするなとチームに促してくれた。落ち着きをもたらした」と評価。試合の流れを読んだ采配で、森保ジャパンとしての対欧州勢の成績を１１戦無敗（８勝３分け、クロアチアとのＰＫ戦は引き分け）にまで伸ばした。

苦い経験が生きた。１８年ロシアＷ杯決勝Ｔ１回戦のベルギー戦。西野朗監督率いる日本は２点リード後の後半、戦い方を統一できず、逆転負けで史上初の８強を逃した。「そのままでいい、と（中途半端な）指示を出してしまった」と後に西野氏が話した敗戦。当時、コーチとしてベンチにいた森保監督にとって、世界で勝ち抜くため、引き継いだ“課題”だった。後任監督となり８年。目まぐるしく戦況が変わる局面で見せたこの日の決断力だった。

第２戦からの先発変更は３人にとどめたが、ボランチでチームの心臓のＭＦ佐野、世界基準の対人プレーを誇るＤＦ冨安を完全休養させた。冨安は１次Ｌ３戦４発のブラジル代表ＦＷビニシウス封じに向け、満を持して投入できる。主将のＤＦ板倉のけがと懸念材料はあるが、想定される中ではベストと言えるチーム状態で王国の牙城に挑む。

「相手は強力だが、我々にも勝つチャンスはある。本気のブラジルと戦えることは楽しみ」と指揮官。昨年１０月にホームで３―２と逆転し、歴史的初勝利を挙げた親善試合から８か月半。Ｗ杯でカナリア軍団の壁を打ち破るべく、さえ渡る采配をさらに研ぎ澄ませていく。（岩原 正幸）

森保監督に聞く

―先発の３バックを３試合すべて代えて臨んだ。

「組み合わせに関してはその試合のベストということで決めている。試合は我慢しながら、粘り強く戦ってくれた。日本が世界トップを目指す中で、常にグループリーグを自力で突破し続けることが大事」

―次はブラジルと対戦。

「一昔前は日本は楽に勝てる相手だったが、去年の親善試合の結果で簡単ではないと思われている。勝負は（最後の）笛が鳴るまで何が起こるか分からないところは、我々にも勝つチャンスはある」

―２位通過。

「ネガティブかというと（そうではなく）、まずは１次Ｌを自力突破することが日本サッカーにとって大きな発展で、最低限はできた。（１位通過で）モンテレイに行くと高温多湿、長距離移動もある。プレーの環境としては（ヒューストンは）ポジティブに捉えている」

―ブラジル人のジーコ氏について。

「Ｊリーグが始まる前、アマチュアリーグしかない頃から日本に来てくださった。Ｊリーグ発展に貢献し、日本代表監督としても私の先輩でＷ杯に導いてくれた方」