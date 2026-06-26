タレントの黒嵜菜々子が２６日、東京・紀尾井町の文春ギャラリーで初の写真展「Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ」（２８日・同所）の事前取材会を行った。２７日は台風接近のため、中止となった。

大の巨人ファンで知られる黒嵜は、開催中のサッカー北中米Ｗ杯の話題になると「ごめんなさい。サッカー、実は見てないんですよね。野球好きで売りたい！ ビジネスじゃないです、ガチです」と宣言した。目指すのは「野球好きとして、『黒嵜菜々子といえばジャイアンツだよね』と言われる存在になること」。２５年のカレンダー発売時には「巨人の本拠地・東京ドームでの始球式」を夢と語っていたが、この日は「最終的には実況できるくらいの立ち位置までできるようになれば」とさらに膨らませていた。

注目の選手には「はい、私は浦田さんに頑張ってほしいです」と２年目の浦田俊輔内野手を指名。「年齢が近いのに、頑張っている。最近はアイドルプロデュースが忙しくて、なかなか現地には見に行けていないけど、現地へとりあえず見に行きたい。それまで頑張って下さいと伝えたいです」とエールを送っていた。