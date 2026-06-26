日本はスウェーデンと1-1ドローでノックアウトステージ進出

サッカー日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ第3戦でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

無敗でグループFの2位となりノックアウトステージ進出を決めた戦いぶりに、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」は日本を「本物のダークホースだ」と高く評価している。

試合は日本が鋭い速攻からFW前田大然のゴールで先制するも、その後に追いつかれる展開となった。それでも、強力な攻撃陣を擁するスウェーデンに対して強固な守備網を維持し、勝ち点1を獲得。この結果、日本はグループリーグを1勝2分の勝ち点5で終え、無敗での決勝トーナメント進出を果たした。

「FOXスポーツ」は日本の組織的な戦いぶりに注目し、「サムライブルーに気をつけろ」と題した記事を掲載。「彼らは圧倒するのではなく、相手を窒息させるのだ」と規律ある守備を絶賛している。また、スウェーデンのFWアレクサンデル・イサクとFWヴィクトル・ギェケレシュという強力な2トップを封じ込めたことについて、「日本はスウェーデンのストライカーを止めただけでなく、彼らを完全に消し去った」と驚きをもって伝えた。

日本の攻撃陣についても「前田の狡猾さ、MF鎌田大地のパス、MF堂安律のダイレクトなプレーがあり、どこからでも危険をもたらすことができる」と分析。FW上田綺世も含め、「このグループで最も倒すのが難しいチームだったことは明らかだ」と、その総合力の高さを称賛している。

ノックアウトステージ1回戦の対戦相手は、グループCを首位で通過したブラジル代表。記事では「このダークホースがブラジル代表と対戦する」と触れ、「日本が本物かどうかは、想像を絶するほど大きな舞台で明らかになるだろう。ベスト32でこれ以上の試練はない」と大一番への期待を寄せていた。

日本が優勝候補のブラジルにどう立ち向かうのか、海外でも注目が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）