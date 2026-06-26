和田アキ子、7年ぶり『おかべろ』登場 先輩歌手から受けた壮絶なイジメを語る「全部事実だから…」【コメントあり】
歌手の和田アキ子が、カンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に2週にわたって出演する。前編は27日、後編は7月4日に放送する。
【番組カット】ある行動にとっさの防御態勢！和気あいあいとした和田アキ子＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
早速、石田が「スタジオがピリッとしてますね」と緊張感を伝えると、すかさず岡村が「もう何人かどつかれてるかもわからない（笑）」と冗談を言いながらも緊張の面持ち。そんな中“芸能界のゴッド姉ちゃん”和田は登場するやいなや「変わらへんな〜」と右手を岡村の頭に。すると、岡村はとっさに防御態勢に。「背を測ろうと思っただけやろ！」と和田が言うも「いきなりやらはるのかなぁと思って」とビビる。続けて「そういうの見るからテレビ見てる人が信用するのよ、ほんまに怖いと思って！」と冒頭からアッコ節がさく裂する。
岡村は楽屋などにあいさつへ行った際に「アッコさんから言われる第一声が楽しみ！」と話し、収録当日、そして過去に岡村が言われた衝撃的な一言を明かす。そんなプライベートでも岡村と親交のある和田は『おかべろ』には7年ぶりとなる登場。“喜怒哀楽”知られざるアッコヒストリーを2週にわたりたっぷりと届ける。
第1週目は『和田アキ子の“だってしょうがないじゃない”話』と題し、「超厳格な父に反抗しグレた!?」「子分700人！中2でミナミを牛耳った!?」など、やんちゃだった学生時代とデビュー当時を振り返る。今だからこそ明かす「デビューまでのいきさつ」「先輩歌手から受けた壮絶なイジメ」とは。続けて「私イジメたことないのに、みんなに怖がられるのはなんで？」と和田が問うと、すかさず岡村が「○○○ちゃいますか？」と、身をもって体験した和田とのエピソードを語る。
■和田アキ子コメント
――収録を終えての感想をお願いします！
本当に本当に楽しかったです。こういう、昔のことを思い出して話せる番組がもっとあってもいいなと思いました。人間味を感じたし、話しててもいろいろ思い出して、先輩方の話でも。また岡村がちょうどいい、きつくもない、優しくもない…あほでもない、かしこでもない（笑）。ほんで石田くんも、うまくもない、下手でもない（笑）。デビューしていやらしく言えば、58年経つんですけど、いろんな意味で忘れられない番組です。また呼んでいただきたい、楽しかったです！
――学生時代やデビュー当時のお話もたくさんお伺いしましたが、改めていかがでしたか？
また、初出しのエピソードはありましたか？
割としゃべってることが多かったですよ！いつどの様な話し方をしたかは分かりませんけども、イジメられたのも嘘ではないし、名前は出しませんけど（笑）。本心をしゃべってますけど、今までで多くしゃべったとか、なにかを強調したというのは全くないです。全部事実だから、聞かれたら答えるしその時の雰囲気ですかね！
――今でも使用している辞書も見せていただきました！（第2週目で放送）
辞書を熟読していた上で今、大切にしている言葉はありますか？
辞書から学ぶ言葉はあまりなくて。昔、本をいっぱい読んでいて。今、自分が1番すきなのはサミュエル・ウルマンの『青春』の一説 “年を重ねただけで人は老いない”っていう言葉。やっぱり希望とかそういうのが無くなった時に老いるっていう…自分が頑張ってる時が一番青春だなって！
――デビュー60年をもうすぐ迎えるということで、挑戦してみたいことや計画していることはありますか？
計画してることは言えないです（笑）でも、私がいいなと思うのは、グラミー賞の部門にアジアンポップ部門ができるみたいで、J-POP、K-POP、C-POP…そういう部門ができたならノミネートされたいなと。あと、グラミー賞で『あの鐘を鳴らすのはあなた』を歌ってる夢を見たことがあって、夢は持ち続けた方がいいなと思ってます。いつも言ってますが『声さえ出ていれば、真っ赤なマニキュアをして、ブルースを歌いたい』というのが私の夢ですかね。
――最後に、番組をご覧の視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！
視聴者の皆さんには見逃さないようにしてほしい、ひとときも見逃さないで！本当に楽しく収録したことが伝わるといいですね。一緒にこのカウンターに座っている感じで、見ていただけたら伝わるんじゃないかと思います！あと、岡村は私と会ったらもうちょっと静かですよ（笑）だから今日はプロとして頑張ってたんじゃないですか。石田くんも普通に接してくれたからすごいうれしかった！
【放送時間】
前編：6月27日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、6月27日（土）深夜3時30分〜4時00分
後編：7月4日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、7月5日（日）深夜2時55分〜3時25分
【番組カット】ある行動にとっさの防御態勢！和気あいあいとした和田アキ子＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
岡村は楽屋などにあいさつへ行った際に「アッコさんから言われる第一声が楽しみ！」と話し、収録当日、そして過去に岡村が言われた衝撃的な一言を明かす。そんなプライベートでも岡村と親交のある和田は『おかべろ』には7年ぶりとなる登場。“喜怒哀楽”知られざるアッコヒストリーを2週にわたりたっぷりと届ける。
第1週目は『和田アキ子の“だってしょうがないじゃない”話』と題し、「超厳格な父に反抗しグレた!?」「子分700人！中2でミナミを牛耳った!?」など、やんちゃだった学生時代とデビュー当時を振り返る。今だからこそ明かす「デビューまでのいきさつ」「先輩歌手から受けた壮絶なイジメ」とは。続けて「私イジメたことないのに、みんなに怖がられるのはなんで？」と和田が問うと、すかさず岡村が「○○○ちゃいますか？」と、身をもって体験した和田とのエピソードを語る。
■和田アキ子コメント
――収録を終えての感想をお願いします！
本当に本当に楽しかったです。こういう、昔のことを思い出して話せる番組がもっとあってもいいなと思いました。人間味を感じたし、話しててもいろいろ思い出して、先輩方の話でも。また岡村がちょうどいい、きつくもない、優しくもない…あほでもない、かしこでもない（笑）。ほんで石田くんも、うまくもない、下手でもない（笑）。デビューしていやらしく言えば、58年経つんですけど、いろんな意味で忘れられない番組です。また呼んでいただきたい、楽しかったです！
――学生時代やデビュー当時のお話もたくさんお伺いしましたが、改めていかがでしたか？
また、初出しのエピソードはありましたか？
割としゃべってることが多かったですよ！いつどの様な話し方をしたかは分かりませんけども、イジメられたのも嘘ではないし、名前は出しませんけど（笑）。本心をしゃべってますけど、今までで多くしゃべったとか、なにかを強調したというのは全くないです。全部事実だから、聞かれたら答えるしその時の雰囲気ですかね！
――今でも使用している辞書も見せていただきました！（第2週目で放送）
辞書を熟読していた上で今、大切にしている言葉はありますか？
辞書から学ぶ言葉はあまりなくて。昔、本をいっぱい読んでいて。今、自分が1番すきなのはサミュエル・ウルマンの『青春』の一説 “年を重ねただけで人は老いない”っていう言葉。やっぱり希望とかそういうのが無くなった時に老いるっていう…自分が頑張ってる時が一番青春だなって！
――デビュー60年をもうすぐ迎えるということで、挑戦してみたいことや計画していることはありますか？
計画してることは言えないです（笑）でも、私がいいなと思うのは、グラミー賞の部門にアジアンポップ部門ができるみたいで、J-POP、K-POP、C-POP…そういう部門ができたならノミネートされたいなと。あと、グラミー賞で『あの鐘を鳴らすのはあなた』を歌ってる夢を見たことがあって、夢は持ち続けた方がいいなと思ってます。いつも言ってますが『声さえ出ていれば、真っ赤なマニキュアをして、ブルースを歌いたい』というのが私の夢ですかね。
――最後に、番組をご覧の視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！
視聴者の皆さんには見逃さないようにしてほしい、ひとときも見逃さないで！本当に楽しく収録したことが伝わるといいですね。一緒にこのカウンターに座っている感じで、見ていただけたら伝わるんじゃないかと思います！あと、岡村は私と会ったらもうちょっと静かですよ（笑）だから今日はプロとして頑張ってたんじゃないですか。石田くんも普通に接してくれたからすごいうれしかった！
【放送時間】
前編：6月27日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、6月27日（土）深夜3時30分〜4時00分
後編：7月4日（土）午後2時28分〜2時57分放送（関西ローカル）
※関東地区は、7月5日（日）深夜2時55分〜3時25分