『ポケモン』マチエールと新キャラのナヴィ登場！金髪の大男も現れる 第142話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第142話「ミアレシティ！新たな出会い」のあらすじ＆先行場面カットが解禁された。
【画像】めっちゃ大人気！マチエール＆新キャラのナヴィ 公開された場面カット
7月3日放送の第142話は、ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。
そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第142話あらすじ
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
【画像】めっちゃ大人気！マチエール＆新キャラのナヴィ 公開された場面カット
7月3日放送の第142話は、ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。
そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
■第142話あらすじ
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ―！？
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