オランダとベルギーを公式訪問された天皇陛下。現地での同行記者とのやりとりが話題になっている。

【映像】話題になった記者とのやりとり（実際の様子）

6月24日、ベルギーのナミュール城で、天皇陛下は両国の王室との交流を振り返り、次のように感謝の意を示された。

「オランダそしてベルギー両国とも国王陛下、王妃陛下の大変暖かいお招きを頂き、大変楽しく、充実した日々を送ることができておりますこと、大変有難く思っております。歓迎行事であるとか、それから心温まる晩餐会を催していただいて、今日もいろいろな施設へもご同行いただきましたこと、心温まるおもてなしをいただいたこと、本当に心から有難く思っております」（天皇陛下、以下同）

記者とのやりとりが話題に

感謝の思いを述べられた後、陛下は同行した記者団に対し「皆さん、お疲れ大丈夫ですか？」と優しく声をかけられた。

その和やかな雰囲気から、ある記者が「ベルギーチョコやベルギービールは楽しまれましたか？」と現地ならではの質問。すると陛下は、微笑みながら次のように答えられた。

「ビールはまだ飲んでないですね。チョコレートは頂きました。（ビールも）飲まないといけないですね。どうもありがとう」

記者らを気遣うお言葉に、現場は温かい空気に包まれた。

皇族数確保の議論も 皇室の在り方は

皇族数確保の議論をめぐっては、旧宮家の男系男子を養子に迎える案も出ている。今回の両陛下がオランダやベルギーの王室と交流する様子を受け、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏は次のように述べた。

「血の繋がり以前に、やはり戦後から今に至るまでに、国民との関係とか平和を願っていく姿、そういったものが継承されるということを国民は望んでいると思う」「両陛下もさまざまな思いをお持ちだと思うが、それをストレートに表現することが難しいという状況は、想像すると胸が痛む」（瀧波ユカリ氏）

（『わたしとニュース』より）