注目ラッパー・Sonsi、地元鹿屋の母校で撮影したタイトルトラック「ニセモノ」MV公開。初の単独公演も控える

初のフル・アルバム『ニセモノ』を6月10日（水）にリリースしたSonsi（ソンシ）より、タイトルトラック「ニセモノ」のミュージック・ビデオが公開となった。

タイトなKoshyビートに今のSonsiのアティチュードが綴られた楽曲のミュージック・ビデオは、リード・トラック「KANOYA」と同様、井上青をディレクターに迎え制作された。「ニセモノ」と「ホンモノ」を横断するようなコンセプチュアルな映像となっている。

Sonsiは2004年生まれのラッパーで、Abema TV「ラップスタア2025」への出演をきっかけに本格的に活動をスタート。今年2月にデビューシングル「OYJ」をリリースした。

7月8日（水）には東京・Spotify O-EAST、8月7日（金）には鹿児島・CAPARVO HALLにて、初の単独公演 『ホンモノ』を開催予定。注目のラッパーの動向に注目だ。

【リリース情報】

Sonsi『ニセモノ』

収録曲M1 BBA in da HouseM2 Koshy Freestyle feat. WatsonM3 ニセモノM4 OYJM5 思い通りM6 もったいないじゃんM7 KANOYAM8 OYJ (Remix) feat. Watson

配信リンク：https://sonsi.lnk.to/nisemono「ニセモノ」MV：https://youtu.be/Auuzd2EJHxc