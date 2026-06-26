突破率は90％！ 唯一の敗戦は宿敵に…日本と激突するブラジルは決勝トーナメント１回戦で無類の勝負強さを【W杯】
北中米ワールドカップのラウンド・オブ32で、日本代表との対戦が決まったブラジル代表。歴代最多５度のＷ杯優勝実績を誇るセレソンが、一発勝負のトーナメントでギアを上げ、抜群の勝負強さを発揮するのは周知の通りだ。
いずれも決勝トーナメント進出を果たした過去10大会を紐解けば、１回戦で敗れたのは1990年大会の一度しかない。その時の対戦相手はディエゴ・マラドーナ擁するアルゼンチンで、FWクラウディオ・カニーヒアにゴール（81分）を許して０−１と惜敗した。
以降は８大会連続で負けなし。PK戦での決着が一度ある（14年大会のチリ戦）が、その他の７試合はいずれも90分間で勝利を収めている。前回大会は韓国を文字通り圧倒。前半だけで４ゴールを叩き出し、４−１とアジアの虎を粉砕した。
ノックアウトステージでの初勝利を目ざす日本は、この巨大な壁を乗り越えられるか。日本時間６月30日２時、熱戦の火蓋が切られる。
■ブラジル代表
決勝トーナメント１回戦の結果（過去10大会）
2022年大会 対韓国 ○４−１
2018年大会 対メキシコ ○２−０
2014年大会 対チリ ○１−１（PK３−２）
2010年大会 対チリ ○３−０
2006年大会 対ガーナ ○３−０
2002年大会 対ベルギー ○２−０
1998年大会 対チリ ○４−１
1994年大会 対アメリカ ○１−０
1990年大会 対アルゼンチン ●０−１
1986年大会 対ポーランド ○４−０
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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いずれも決勝トーナメント進出を果たした過去10大会を紐解けば、１回戦で敗れたのは1990年大会の一度しかない。その時の対戦相手はディエゴ・マラドーナ擁するアルゼンチンで、FWクラウディオ・カニーヒアにゴール（81分）を許して０−１と惜敗した。
ノックアウトステージでの初勝利を目ざす日本は、この巨大な壁を乗り越えられるか。日本時間６月30日２時、熱戦の火蓋が切られる。
■ブラジル代表
決勝トーナメント１回戦の結果（過去10大会）
2022年大会 対韓国 ○４−１
2018年大会 対メキシコ ○２−０
2014年大会 対チリ ○１−１（PK３−２）
2010年大会 対チリ ○３−０
2006年大会 対ガーナ ○３−０
2002年大会 対ベルギー ○２−０
1998年大会 対チリ ○４−１
1994年大会 対アメリカ ○１−０
1990年大会 対アルゼンチン ●０−１
1986年大会 対ポーランド ○４−０
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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