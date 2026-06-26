前回大会はこのネイマールのPK弾などで韓国から４−１の大勝を収めた。(C)Getty Images

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　北中米ワールドカップのラウンド・オブ32で、日本代表との対戦が決まったブラジル代表。歴代最多５度のＷ杯優勝実績を誇るセレソンが、一発勝負のトーナメントでギアを上げ、抜群の勝負強さを発揮するのは周知の通りだ。

　いずれも決勝トーナメント進出を果たした過去10大会を紐解けば、１回戦で敗れたのは1990年大会の一度しかない。その時の対戦相手はディエゴ・マラドーナ擁するアルゼンチンで、FWクラウディオ・カニーヒアにゴール（81分）を許して０−１と惜敗した。

　以降は８大会連続で負けなし。PK戦での決着が一度ある（14年大会のチリ戦）が、その他の７試合はいずれも90分間で勝利を収めている。前回大会は韓国を文字通り圧倒。前半だけで４ゴールを叩き出し、４−１とアジアの虎を粉砕した。
 
　ノックアウトステージでの初勝利を目ざす日本は、この巨大な壁を乗り越えられるか。日本時間６月30日２時、熱戦の火蓋が切られる。

■ブラジル代表
決勝トーナメント１回戦の結果（過去10大会）
2022年大会　対韓国　　　　　○４−１
2018年大会　対メキシコ　　　○２−０
2014年大会　対チリ　　　　　○１−１（PK３−２）
2010年大会　対チリ　　　　　○３−０
2006年大会　対ガーナ　　　　○３−０
2002年大会　対ベルギー　　　○２−０
1998年大会　対チリ　　　　　○４−１ 
1994年大会　対アメリカ　　　○１−０
1990年大会　対アルゼンチン　●０−１
1986年大会　対ポーランド　　○４−０

構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部

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