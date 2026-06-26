「いきなり現れた」「これは追いつけない」スウェーデンDF目線の“怖い”映像が話題！ 日本代表FWの先制弾が「無理すぎる。お見事の一言」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表と対戦し、１−１で引き分けた。１勝２分の勝点５でグループ２位となり、決勝トーナメント進出を決めている。
そんななか、改めて注目を集めているのが、56分の先制ゴールを生んだFW前田大然のオフザボールの動きだ。
日本は堂安律が上田綺世との連係から鋭い縦パスを供給。これにボックス内へタイミング良く走り込んで収めた前田が右足で流し込み、先制点を奪った。
試合を中継したDAZNは公式Xで、選手の目線を疑似体験できる“イマーシブビュー”映像を公開。スウェーデンDFの視点から捉えたゴールシーンでは、視界の外にいた前田が一瞬で背後から現れ、慌てて追走するもまったく追いつけない様子が映し出されている。
映像を見たファンからは驚きの声が相次ぎ、「いきなり現れる大然選手は怖い」「獲物を狙う動き」「すっごコレ。大然のオフザボールは最高」「メッシ感ある」「『ああ、これは追いつけないわ』だな」「無理すぎる。お見事の一言」といったコメントが上がった。
日本の決勝トーナメント進出を手繰り寄せた一撃の裏には、DFが反応できないほどの巧みなオフザボールの動きがあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「怖い」DF目線で見る！動き出し完璧な前田大然の鮮烈ゴール！
そんななか、改めて注目を集めているのが、56分の先制ゴールを生んだFW前田大然のオフザボールの動きだ。
日本は堂安律が上田綺世との連係から鋭い縦パスを供給。これにボックス内へタイミング良く走り込んで収めた前田が右足で流し込み、先制点を奪った。
試合を中継したDAZNは公式Xで、選手の目線を疑似体験できる“イマーシブビュー”映像を公開。スウェーデンDFの視点から捉えたゴールシーンでは、視界の外にいた前田が一瞬で背後から現れ、慌てて追走するもまったく追いつけない様子が映し出されている。
日本の決勝トーナメント進出を手繰り寄せた一撃の裏には、DFが反応できないほどの巧みなオフザボールの動きがあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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