【入園無料】夏の熱帯夜からエスケープ！標高830mの富士急ハイランドで野外シネマ『FUJIYAMA THEATER』が約2カ月開催

夏休みがじわりじわりと近づいてきていますが……どこに行くか、もう決めた？

富士急ハイランドでは野外シネマ「FUJIYAMA OPEN AIR THEATER in FUJI-Q HIGHLAND」を開催します。

「真夏に野外はちょっと…」としり込みする人もいそうだけど、夜開催だし、標高が高いから涼しそう♪ しかも長期にわたっておこなわれるらしく、ひんぱんに通うこともできちゃうんです。

【どんなイベント？】

昨年も好評だったという「FUJIYAMA OPEN AIR THEATER in FUJI-Q HIGHLAND」。国内でも珍しい、長期開催の野外シネマイベントとなります。

■FUJIYAMA OPEN AIR THEATER in FUJI-Q HIGHLAND

期間：2026年7月18日〜9月27日（各日19時頃スタート）

場所：富士急ハイランド セントラルパーク芝生エリア

料金：無料

※7月31日〜8月2日は特別イベントを実施予定。日程により上映開始時刻が異なります。

開催期間はなんと約2カ月！ 標高830mの富士急ハイランドで、満天の星空のもと映画鑑賞できちゃいます。しかも、富士急ハイランドはそもそも「入園無料」ということもあり、野外シネマも無料で楽しめちゃうんですよ！

【どんな作品があるの？】

「FUJIYAMA OPEN AIR THEATER in FUJI-Q HIGHLAND」では、曜日ごとにさまざまなジャンルの映画を上映。

週末（金土日祝）には、子どもから大人まで楽しめるアニメーション作品を中心にピックアップ。なのでファミリーにもうれしいラインナップになっているみたいですよっ！

■上映予定作品 一例

・サマーウォーズ

・SING／シング

・チャーリーとチョコレート工場

・マトリックス

©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

ファミリー向けだけでなく、映画ファン必見の話題作や名作映画も取りそろえているみたい。友人や恋人とのお出かけにはもちろん、おひとりさまでも楽しめそうなイベントです。

参照元：富士急ハイランド、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

画像をもっと見る