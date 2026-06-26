これからの気象情報です。

27日(土)も、はじめ雨雲のかかるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。



◆6月27日(土)の天気

・上越地方

朝の早い時間は、にわか雨のところがあるでしょう。

また、昼ごろまでは濃い霧の出るところがありそうです。

車の運転など十分にご注意ください。



・中越地方

沿岸部は天気が回復し、日中は日差しが届くでしょう。

山沿いは、朝は所々で雨が降り、夜にかけて雲の多い天気が続きそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝は一部で雨がぱらつく可能性がありますが、日中は広く晴れる見込みです。

最高気温は25～28℃の予想で、7月上旬並みのところが多いでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は雲が広がりますが、午後は晴れのエリアが広がる見込みです。

最高気温は、今日より3℃くらい高いところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝は所々に雨雲がかかりますが、あまり強い降り方にはならないでしょう。

日中は急速に天気が回復し、各地でムシ暑くなりそうです。



◆風と波

26日(金)と比べて風は弱まるでしょう。

波の高さは、下越と佐渡ではじめ2.5mの予想です。



◆熱中症情報

あすは湿度が高く、ムシムシした体感になりそうです。

風通しの良い服装を心がけ、こまめに水分補給をしてください。



◆週間予報

28日(日)は下越・佐渡では晴れ間がある一方、上・中越ではにわか雨のところがあるでしょう。

29日(月)以降は日差しの届く日が多くなりますが、来週の後半は雨予報に変わる可能性があります。



◆27日(土)の北信越の天気

北陸3県ははじめ雨の降るところがありますが、ゆっくりと天気が回復に向かうでしょう。

長野県は所々で激しい雨が降り、中部と南部では大雨になるところがありそうです。



26日(金)夜も雨の降りやすい状態が続きそうです。これからお帰りの方は急な雨にご注意ください。