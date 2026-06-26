県内の男性(60代)が警察官や検事を名乗る男から暗号資産約4400万円相当をだまし取られる被害に遭っていたことが分かりました。



県警によりますと2月上旬、県内の男性(60代)の自宅の固定電話に電話がありました。男性が電話に出ると自動ガイダンスが流れ、指定した番号を押すように促されたということです。すると、NTTの職員を名乗る男につながり、「あなたの名義で電話番号が勝手に契約され、この電話番号が特殊詐欺に使われている。このまま警察官に代わります」などと言われ、警察官を名乗る男に電話がつながりました。





(警察官を名乗る男)「あなたの携帯電話が詐欺に使われている。在宅で取り調べをする必要がある。スマートフォンを購入してください」男性は、新たにスマートフォンを購入し、LINEで連絡を取るようになりました。その後、検事を名乗る別の男から「あなたのお金を調べる必要があるので、指定した送金先アドレスに暗号資産を送金してください」などと指示されました。男性は5月中旬までの間に、33回にわたり総額計4400万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送金し、だまし取られたということです。LINEで連絡を取れなくなった男性が不審に思い、警察に相談したということです。警察は、警察官を名乗るものから電話で「捜査対象となっている」などと言われた場合は、電話を切って警察に相談するよう呼びかけています。