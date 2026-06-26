企業や業界への理解を深めてもらおうと、高校生を対象にした「職業体験会」が長崎市で開かれました。

高校生が取り組んでいるのは、配管の取り付け作業です。

長崎市で行われた職業体験会には、17の企業と10の高校から、約150人の生徒が参加しました。

（参加者）

「腰の周りに(道具を)つけたが重くて、結構 力もいって重労働だと思った。

自分の知らない仕事がたくさんある中、体験を実際することで幅も広がるし、いい経験ができる」

イベントを開いた背景にあるのは、高卒者の早期の離職です。

県内の今年3月卒業の高卒者の求人倍率は「2.13倍」と、人手不足を背景に売り手市場に。

一方、3年以内に離職する人の割合が “3割を超える状況” が全国的に続き、課題となっています。

イベントを主催した企業が行ったアンケートでは、高卒社会人の約6割が「就職活動で情報収集をもっとすべきだった」と回答していて、ミスマッチを防ぐためにも就職活動の支援が重要となっています。

（稲佐山観光ホテル総支配人 室大川 正吾 室長）

「ホテルの仕事を体験ということで、予約業務、フロント業務、接客業務の流れで体験してもらい、ホテルという仕事に魅力を感じてもらおうと思っている」

就職活動の本格化を前にした貴重な機会に、高校生や企業の担当者が熱心に向き合っていました。