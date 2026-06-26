これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ステーショナリー４点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』（宝島社）の「ステーショナリー４点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』の「ステーショナリー４点セット」が見逃せない！


宝島社から7月22日に発売される『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』（税込2999円）。付録として、「ステーショナリー４点セット」が付いてきます。

お菓子みたいなデザインがかわいい！パッケージ型ハードケース＆そっくりハサミ


かっぱえびせんのパッケージそっくりなハードケースと、かっぱえびせんの形を再現したカバー付きハサミが、このセットの目玉アイテムです。見た目がかわいいだけでなく実用的な作りになっており、学校や会社に持ち込めば注目されること間違いなし。まるでお菓子のようなデザインは、デスクに置くだけで気分が上がります。

オリジナルメモ帳＆マスキングテープも！勉強・仕事で使える実用的なセット


セットにはオリジナルデザインのメモ帳と、かっぱえび家柄をプリントしたマスキングテープも含まれており、勉強や仕事のさまざまなシーンで活躍します。マスキングテープは手帳やノートのデコレーションにも使えて、かっぱえびせんファンにはたまらない充実の内容です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)