【付録】かっぱえびせんそっくりな「ステーショナリー４点セット」が付いてくる！ 予約必須の『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』は7月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』（宝島社）の「ステーショナリー４点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月22日に発売される『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』（税込2999円）。付録として、「ステーショナリー４点セット」が付いてきます。
かっぱえびせんのパッケージそっくりなハードケースと、かっぱえびせんの形を再現したカバー付きハサミが、このセットの目玉アイテムです。見た目がかわいいだけでなく実用的な作りになっており、学校や会社に持ち込めば注目されること間違いなし。まるでお菓子のようなデザインは、デスクに置くだけで気分が上がります。
セットにはオリジナルデザインのメモ帳と、かっぱえび家柄をプリントしたマスキングテープも含まれており、勉強や仕事のさまざまなシーンで活躍します。マスキングテープは手帳やノートのデコレーションにも使えて、かっぱえびせんファンにはたまらない充実の内容です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』の「ステーショナリー４点セット」が見逃せない！
宝島社から7月22日に発売される『Calbee かっぱえびせん FANBOOK』（税込2999円）。付録として、「ステーショナリー４点セット」が付いてきます。
お菓子みたいなデザインがかわいい！パッケージ型ハードケース＆そっくりハサミ
かっぱえびせんのパッケージそっくりなハードケースと、かっぱえびせんの形を再現したカバー付きハサミが、このセットの目玉アイテムです。見た目がかわいいだけでなく実用的な作りになっており、学校や会社に持ち込めば注目されること間違いなし。まるでお菓子のようなデザインは、デスクに置くだけで気分が上がります。
オリジナルメモ帳＆マスキングテープも！勉強・仕事で使える実用的なセット
セットにはオリジナルデザインのメモ帳と、かっぱえび家柄をプリントしたマスキングテープも含まれており、勉強や仕事のさまざまなシーンで活躍します。マスキングテープは手帳やノートのデコレーションにも使えて、かっぱえびせんファンにはたまらない充実の内容です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)