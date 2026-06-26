他力本願の韓国メディア「憎たらしい日本」と“恨み節”　スウェーデンに2点差以上で勝てば…決勝T進出の可能性が低下【W杯】

日本がスウェーデンと引き分けたことで韓国メディアが嘆いた(C)Getty Images

サッカー日本代表（FIFAランク16位）は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦して1−1のドローに終わった。

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これを受け、韓国メディア『OSEN』は「『何をやっても役に立たない憎たらしい日本』韓国の32強（決勝トーナメント）進出の確率がさらに低下」と題した記事を掲載した。

今大会は各組の3位となった国のうち、成績上位の8か国のみが決勝トーナメントに進出できることになっている。

韓国は現地時間6月24日の南アフリカ戦に0−1で敗れてA組3位が決定した。日本がもしスウェーデンに2点差以上で勝てばスウェーデンの得失点差が「−2」以下となり、「−1」の韓国を下回るところだったが、今回の結果に韓国メディアも嘆いているようだ。