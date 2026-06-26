「やっぱり似てる」TAKAHIRO、楽屋で“兄貴”と久々の遭遇！ 「可愛い兄弟」「かっこ良過ぎない？？」
EXILEのTAKAHIROさんは6月25日、自身のInstagramを更新。久々の“兄弟”ショットを公開しました。
【写真】TAKAHIROの“兄貴”とは？
コメントでは、「前髪ありにサングラス…たかひろさんのビジュが良くてヒーハー！です」「可愛い兄弟！！！！久しぶりに見れて嬉しいです そしてそして前髪ありTAKAHIROさん可愛すぎます」「癒しのエクボ笑顔最高」「それにしてもTAKAHIRO君かっこ良過ぎない？？」「わー小杉お兄ちゃん やっぱり似てる」「何か似とらんようで似とるようで、似とらんなぁ」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】TAKAHIROの“兄貴”とは？
「久しぶりに見れて嬉しいです」TAKAHIROさんは「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました。ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい」とつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんとのツーショットです。肩を組んでポーズを取り、カメラに笑顔を見せています。「#久しぶり杉て #ちょっと緊張しちゃって #座りの良い顔 #忘れてた #ヒーハー」とのハッシュタグも添えました。
「すわりのいい顔」も！2025年6月12日にも「久しぶりの兄貴と」とつづり、小杉さんとのツーショットを披露していたTAKAHIROさん。「すわりのいい顔」も見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)