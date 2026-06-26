警察官が取り囲む中、ゆっくりと車が前進しています。

【写真を見る】警察に囲まれて車をバック 救急用ストレッチャー破壊 酒酔い運転で男(23)を現行犯逮捕 事前に当て逃げの通報 熊本

26日朝、熊本市で、酒に酔った状態で車を運転したとして、20代の男が現行犯逮捕されました。

男は、道路上で停まった車の中で寝ていたということです。

足元ふらつき…酒酔いで後方発進⁉

26日午前7時過ぎ、熊本市交通局の近く、通称・電車通りで軽乗用車の周りにパトカーや警察官が集まっていました。

しばらくすると・・・車がいきなりバックし始め、警察官が停まるよう叫びます。

この車を酒に酔った状態で運転したとして逮捕されたのは、熊本市西区花園の会社員、佐藤優樹容疑者（23）です。

目撃した人「車から出てきた時、足元がふらついていて、まともに立っていられない。警察に両腕を支えられてパトカーに乗っていた」

酩酊で当て逃げ後、車内で熟睡？

警察によりますと、この1時間ほど前、付近で「当て逃げをされた」と通報があり、警察が車を捜索していたところ、電車通りで止まっている佐藤容疑者の車が見つかりました。

その際、佐藤容疑者は運転席で寝ていたということです。

当初、病気の可能性もあるとして救急車が呼ばれましたが、佐藤容疑者は、車をバックさせストレッチャーと衝突しました。

ストレッチャーは壊れ、使えなくなりましたが、けがをした人はいませんでした。

警察が佐藤容疑者の呼気を調べたところ、基準値の約4倍のアルコール分が検出されたということです。

佐藤容疑者は、当時酩酊状態で、警察は現在も取り調べができていないとしています。