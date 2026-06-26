気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は、南西諸島にかなり接近しており、27日に西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、27日午前中には台風8号（ヒーゴス）が東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

【画像をみる】台風の進路予想、28日までの雨風シミュレーション

台風7号の最新状況

台風７号は、２６日１７時には奄美市の西にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。

台風は南西諸島にかなり接近していて、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。

台風8号の最新状況

台風８号は、２６日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ５０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

台風は、日本の南を北上していて、２７日午前中には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。

その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

＜雨の予想＞

台風第７と台風第８が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、西日本から東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

２７日１８時までの予想２４時間降水量

東北地方 １００ミリ

関東甲信 ２００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 １８０ミリ

九州南部 １２０ミリ

２８日１８時までの予想２４時間降水量

関東甲信 １００ミリ

＜風の予想＞

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 ２０メートル（３０メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部 ２０メートル（３０メートル）

＜波の予想＞

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

東日本太平洋側を中心に２７日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

南西諸島でも２６日は、うねりを伴う高波に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。