サッカー日本代表は6月26日、FIFAワールドカップ北中米大会グループFでの最終戦でスウェーデンと対戦。1-1の引き分けで試合は幕を閉じた。

【写真】「めちゃめちゃ破けてません？」本田もツッコんだ田中碧の“ボロボロソックス”

長友は“日の丸”ヘアバンドを裏返しか

日本は初戦でオランダと2-2で引き分け。第2戦ではチュニジアに4-0で快勝している。最終戦で引き分けに持ち込んだため日本は勝ち点1を獲得し、合計勝ち点5でグループ2位に。3大会連続で決勝トーナメントに進むこととなった。トーナメント1回戦では、グループC首位で優勝候補でもあるブラジルと対戦する。

「決勝トーナメント進出がかかったスウェーデン戦では、前半は両チームとも譲らず0-0のまま後半に。そして後半11分、堂安律選手の絶妙なスルーパスを前田大然選手がゴールへ流し込み、先制点を奪いました。しかし、後半17分にはスウェーデンのエランガ選手に点を許し、1-1の同点に。その後は鈴木彩艶選手の好セーブでスウェーデンの猛攻をしのぎならも、日本チームも決定打がなく1-1のまま試合が終了しています」（スポーツ紙記者）

スウェーデン戦では、日本代表の選手たちの装いも話題になっている。後半30分から途中出場した長友佑都は、白のヘアバンドを着用。これがベースキャンプでのトレーニング中に着けていた“日の丸”ヘアバンドを裏返して装着したのではないかと囁かれているのだ。

長友は今大会前の合宿地へ向かうために成田空港に現れた際にも、「闘魂」と書かれた日の丸ハチマキ姿で登場。その姿のまま壮行セレモニーに参加し、《目立ってるな》との声があがっていた。

「田中さんのソックス、めちゃめちゃ破けてません？」

また、ある人物の発言によって田中碧のソックスにも注目が集まっている。発端は、今大会での解説が話題の本田圭佑だ。

「本田さんは第1戦のオランダ戦で“1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ”“オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い”などの発言で視聴者を湧かせました。さらにチュニジア戦でも、鎌田大地選手の先制ゴールを“左足、ピョンやん！”“サッカー界で言うところのイケイケドンドンです”と表現。彼の解説に、次は一体何を言い出すのかとワクワクしながら注目しているサッカーファンは多いです」（スポーツ誌ライター）

そしてスウェーデン戦。本田は唐突に「田中さんのソックス、めちゃめちゃ破けてません？」と疑問を口にしたのだ。実は田中のソックスは破けたのではなく、ふくらはぎへの圧迫を軽減するために意図的に切り込みを入れているという。「結構やっている選手いますよ」と説明を受けたが、「わざとなんですか？ ファッションじゃなくて？」「あそこ、バーン蹴られたらヤバいやん！」と驚きをあらわにしていた。

あまりに率直な感想に、ネット上では「“バーン蹴られたら”で吹いた笑」「素人みたいな感想漏らすやん」「素直すぎて面白い」「本当は知ってるんじゃないの？と思ったけど、本当に知らない可能性もあるからなこの人……」「心配よりも先にツッコミが出てくるのが本田ワールド」といった声が寄せられている。

ブラジル戦でもNHK BSで解説することが決まっている本田。次は一体どんな“本田語録”が飛び出すのか、またブラジル戦での選手たちの装いにも注目！