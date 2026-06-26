2児の父・じゅんいちダビッドソン、息子たちとW杯テレビ観戦 親子3ショットに「親近感わく光景」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが6月26日、自身のInstagramを更新。息子たちとの後ろ姿の3ショットを公開した。
【写真】51歳ものまねタレント「親近感わく光景」息子たちとW杯テレビ観戦ショット
じゅんいちは「次ブラジルやん 勝！」と書き出し、自宅と思われる場所で撮影した息子2人との写真を投稿。3人がテレビの前に並べた椅子に座り、同日開催された「FIFAワールドカップ2026」日本代表戦の様子が映し出された画面を食い入るように見る仲睦まじい後ろ姿が収められている。
また「さてスウェーデン戦は出勤時間調整した会社とか結構あったらしいですね」とした上で「さすがに幼稚園は変わらずでした 前半のみで送り出しましたわ」とコメント。「ワールドカップはなんで出てるわけでもないのに緊張するんやろ。これからバラエティ番組のロケやけど今のところそっちは全く緊張してないw」とつづっている。
この投稿は「日常の親子ショットにほっこり」「親近感わく光景」「後ろ姿が尊い」「仲の良さがそのまま伝わる」「家族で応援してるのが微笑ましい」「チーム感があっていい」と反響を呼んでいる。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ものまねタレント「親近感わく光景」息子たちとW杯テレビ観戦ショット
◆じゅんいちダビッドソン、息子たちとの後ろ姿3ショット披露
じゅんいちは「次ブラジルやん 勝！」と書き出し、自宅と思われる場所で撮影した息子2人との写真を投稿。3人がテレビの前に並べた椅子に座り、同日開催された「FIFAワールドカップ2026」日本代表戦の様子が映し出された画面を食い入るように見る仲睦まじい後ろ姿が収められている。
◆じゅんいちダビッドソンの投稿に「仲の良さがそのまま伝わる」と反響
この投稿は「日常の親子ショットにほっこり」「親近感わく光景」「後ろ姿が尊い」「仲の良さがそのまま伝わる」「家族で応援してるのが微笑ましい」「チーム感があっていい」と反響を呼んでいる。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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