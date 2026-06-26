千昌夫「僕達の時代のヘリコプターライセンスです」40数年前の証明写真＆本名にも注目集まる「初めて知った」「渋くてカッコいい」
【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の千昌夫が6月25日、自身のInstagramを更新。ヘリコプターのライセンス証を公開した。
【写真】78歳ベテラン演歌歌手「初めて知った」40年以上前の証明写真＆本名に注目集まる
同月24日の投稿で「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト ＃回転翼 免許」と明かし、上空からの写真を公開していた千。この日は「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです」と添え、氏名が「阿部 健太郎」、本籍が「神奈川県」と記された自身のライセンス証を披露している。「初年度登録昭和63年。ライセンスは剥奪されない限り一生ものです」とつづっている。
この投稿は「渋くてカッコいい」「初めて知った」「親近感が湧いてくる」「免許持ってるのすごすぎ」「レジェンド感ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】78歳ベテラン演歌歌手「初めて知った」40年以上前の証明写真＆本名に注目集まる
◆千昌夫、ヘリコプターライセンス証披露
同月24日の投稿で「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト ＃回転翼 免許」と明かし、上空からの写真を公開していた千。この日は「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです」と添え、氏名が「阿部 健太郎」、本籍が「神奈川県」と記された自身のライセンス証を披露している。「初年度登録昭和63年。ライセンスは剥奪されない限り一生ものです」とつづっている。
◆千昌夫の投稿に「初めて知った」と反響
この投稿は「渋くてカッコいい」「初めて知った」「親近感が湧いてくる」「免許持ってるのすごすぎ」「レジェンド感ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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