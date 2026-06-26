木下優樹菜、ソロプリクラ公開 表情豊かな6カットに「オーラ出てる」「ポーズのバリエーションが豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】元タレントの木下優樹菜が6月26日、自身のInstagramを更新。ソロプリクラを公開した。
【写真】芸人の30代元妻「オーラ出てる」ソロプリクラ6カット公開
木下は「生」と記し、1人で撮影した6カットのプリクラを投稿。両手を頭の上で合わせて大きなハートを作りウィンクする姿や目を大きく開けて頬を膨らませるポーズ、口に手を当てて笑う姿など表情豊かなショットを披露している。
また、ボーダー柄のトップスにショートパンツを合わせた美しい脚が際立つ自撮りショットなども載せている。
この投稿は「センス良すぎ」「存在感すごい」「どのカットも可愛すぎる」「ポーズのバリエーションが豊富で見てて楽しい」「オーラが出てる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「オーラ出てる」ソロプリクラ6カット公開
◆木下優樹菜、ソロプリクラ披露
木下は「生」と記し、1人で撮影した6カットのプリクラを投稿。両手を頭の上で合わせて大きなハートを作りウィンクする姿や目を大きく開けて頬を膨らませるポーズ、口に手を当てて笑う姿など表情豊かなショットを披露している。
◆木下優樹菜の投稿に「どのカットも可愛すぎる」と反響
この投稿は「センス良すぎ」「存在感すごい」「どのカットも可愛すぎる」「ポーズのバリエーションが豊富で見てて楽しい」「オーラが出てる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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